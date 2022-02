Plusopa (71) blijft mits begeleiding uit cel na misbruik kleindochtertje (6)

Een 71-jarige man uit Menen die bekende dat hij vanaf haar zesde zijn stiefkleindochter seksueel misbruikte moet niet naar de cel als hij zich de komende 4 jaar aan strikte voorwaarden houdt en zich voor zijn problemen laat begeleiden. Dat besliste de Kortrijkse strafrechter. Doet hij dat niet dan vliegt hij toch 40 maanden de cel in. Ongecontroleerde, plotse opstoten van seksuele drang lagen aan de oorzaak.

Op 13 februari 2021 dienden de ouders van het meisje klacht in tegen de plusopa, de partner van de grootmoeder van het meisje. Het slachtoffer had hen toevertrouwd dat ze tussen haar 6 en 9 jaar op de schoot van ‘opa’ moest zitten en hij dan met zijn hand in haar broekje ging telkens oma niet in de buurt was.

“Ik wou gewoon zien of zo’n jong meisje ook al seksuele gevoelens had”, verklaarde de zeventiger, die ruim 40 jaar geleden al eens een veroordeling voor zedenfeiten opliep. “Hij maakte schaamteloos gebruik van het vertrouwen van het kind in ‘opa’”, klonk het hard bij de openbare aanklager.

Chemische castratie

De gepensioneerde ruitenwasser en klusjesman bekende met het hoofd tussen de schouders. “Hij gaat al zijn hele leven gebukt onder een ongecontroleerde hyperseksualiteit en plotse opstoten van seksuele drang”, aldus zijn advocate.

“Hij laat zich nu behandelen met medicatie die zorgt voor een chemische castratie. Hij is bereid die voor de rest van zijn leven verder te nemen en zich ook verder psychisch te laten begeleiden.”

Scheiding

“Het is jammer dat ik die medicatie niet vroeger leerde kennen”, aldus de man. Ik besefte dat ik een probleem had. Nu voel ik me weer een normale mens, zonder drang. Ik heb er veel spijt van. Het maakte veel kapot. Mijn (stief-)kleinkinderen mag ik niet meer zien en binnenkort volgt ook een scheiding met mijn vrouw.”

De komende 10 jaar mag hij geen functies uitoefenen waarbij hij gezag heeft over minderjarigen.

(LSi)