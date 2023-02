Pleegvader riskeert acht jaar cel voor seksueel misbruik opgevangen meisjes: “Hij was voor hen als een tweede vader, maar beschaamde dat vertrouwen”

Een 51-jarige man uit Avelgem zou zich minstens drie jaar lang aan meisjes in zijn pleeggezin hebben vergrepen. Daarom vorderde de openbare aanklager voor de correctionele rechtbank van Kortrijk een celstraf van acht jaar. De pleegvader bekende aanranding van twee meisjes, maar blijft verkrachting ontkennen.

Sinds 2015 droeg de man samen met zijn echtgenote als pleegouder zorg voor enkele kwetsbare meisjes. Op 4 november 2020 diende de moeder van één van de meisjes klacht in wegens seksueel misbruik door de man. Tijdens een zomervakantie in Frankrijk had haar dochter verteld over ongepaste betastingen over borsten en vagina, maar ook over seksuele handelingen met penetratie. “Vingeren, tongzoenen, massages, in het tuinhuis, in de berging of op de zolder”, zo klonk het.

Zieke echtgenote

Enkele dagen later vloog de vijftiger in de cel. Hij bleef er één maand, vooraleer hij onder voorwaarden opnieuw vrijgelaten werd. “Een harde periode”, zo klonk het. Hij bekende meteen ook dat hij inderdaad bij twee meisjes te ver was gegaan en hen ongepast had betast. Op zijn computer konden ook enkele kinderpornografische afbeeldingen gevonden worden. “Ik ging lager en lager bij de massages die ik gaf”, vertelde hij aan de rechter. “Ik had het steeds moeilijker nadat mijn echtgenote ernstig ziek werd. Maar ik had nooit gedacht tot zoiets in staat te zijn. Het spijt me voor alles wat ik misdaan heb. Er gaat geen dag voorbij dat ik er niet aan denk. Jammer genoeg kan ik de klok niet meer terugdraaien.”

De ongepaste betastingen bekende hij dus maar dat er ooit sprake was van penetratie bij de meisjes, zoals ze zelf tijdens een audiovisueel verhoor verklaarden, ontkent hij nog steeds. Hij vroeg zelf een leugendetectortest te mogen afleggen om zijn onschuld te bewijzen, maar dat resultaat keerde als een boemerang in zijn gezicht terug. ‘Leugenachtig’, zo bleek volgens de test zijn antwoord of er ooit sprake was geweest van penetratie.

Besef

De openbare aanklager toonde zich hard in haar vordering van acht jaar cel. “De impact op heel kwetsbare meisjes van een pleeggezin is heel groot”, zo motiveerde ze haar vraag om de zware gevangenisstraf op te leggen. Zelf vroegen de man en zijn advocaat Michiel Hoet een straf met probatievoorwaarden. “Hij heeft een blanco strafregister, volgens deskundigen is er een laag risico op herval, het verblijf in de gevangenis heeft haar effect niet gemist, hij laat zich begeleiden en behandelen en beseft wel degelijk dat hij een grens heeft overschreden”, zo klonk het. Door zijn verblijf in de cel verloor de man zijn job. Ondertussen heeft hij wel al een nieuwe werkgever en is hij van zijn toenmalige echtgenote gescheiden.

Het slotwoord op de rechtbankzitting was voor de moeder van één van de slachtoffers. "Mijn dochter is twee jaar niet naar school kunnen gaan", vertelde ze in tranen. "Zolang hij de verkrachting niet toegeeft, kan ze niet verder. Ze zag hem als tweede papa. Hij heeft dat vertrouwen beschaamd."