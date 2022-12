Pittemnaar krijgt veertien maanden cel voor partnergeweld in bijzijn van jonge kinderen

Een 34-jarige man uit Pittem is voor de Brugse strafrechtbank veroordeeld tot veertien maanden effectieve celstraf voor vier feiten van partnergeweld.

Op 19 april 2020 zag een buurman hoe A.R. vuistslagen gaf aan zijn vrouw. Ook op 9 juni, 21 juli en 26 december deelde de man rake klappen uit. Na het geweld in juli was de vrouw drie dagen werkonbekwaam. Begin december zette A.R. haar zelfs halfnaakt op straat. Het geweld vond vaak plaats in het bijzijn van hun twee kinderen van twee en vier jaar. Kort na het laatste incident zou A.R. zijn ex ook met de dood hebben bedreigd.

De rechtbank hekelde de arrogante houding van de Pittemnaar, die niet kwam opdagen voor een eventuele bemiddeling. “Het was allemaal zo erg niet”, stelde hij tijdens het proces. De rechtbank dacht daar evenwel anders over. De rechtbank achtte de doodsbedreigingen niet bewezen, maar hield bij de strafmaat wel rekening met het strafblad van A.R., dat liefst 37 veroordelingen telt. (AFr)