Piloot moet rijbewijs opnieuw halen na 179 km/u op E17: “Hij is blijkbaar gewoon van te vliegen”

Een 40-jarige automobilist moet van de politierechter in Kortrijk zijn rijbewijs opnieuw halen nadat hij aan 179 kilometer per uur langs de E17 in Kortrijk geflitst kon worden. En dat was niet voor het eerst. Met een vliegtuig mag hij blijven vliegen, want hij is piloot…

Op 9 mei 2024 om 1 uur ’s nachts kon M.V. langs de snelweg in Kortrijk geflitst worden. Een jaar eerder was hij al eens veroordeeld voor een stevige snelheidsovertreding. “Dan zal hem wellicht al op het hart gedrukt zijn dat hij de komende jaren voorzichtig zou moeten zijn”, aldus de openbare aanklager.

Hij was het dus niet, met alle gevolgen vandien. “Hij is het blijkbaar gewoon van te vliegen”, aldus de politierechter. Ze veroordeelde hem tot een boete van 480 euro en een rijverbod van 1 maand. Vooraleer hij echter opnieuw met de auto zal mogen rijden, zal hij eerst opnieuw moeten slagen voor zijn theoretisch en praktisch rijbewijs, medische en psychologische proeven.

“In de hoop dat hij voortaan wél beter bezint vooraleer hij het gaspedaal indrukt”, aldus nog de politierechter.

(LSi)