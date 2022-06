Piepjonge transmigrant riskeert dertien maanden cel voor resem diefstallen in Brugge, Blankenberge en Knokke

Een achttienjarige Algerijn hangt dertien maanden cel boven het hoofd wegens diefstal, inbraak en illegaal verblijf in het land.

Op 5 oktober vorig jaar drong Abdelwie H. in Knokke-Heist een geparkeerde wegen binnen en ging aan de haal met een handtas. De jongeman kon niet veel later geklist worden op basis van camerabeelden. Hij was vergezeld door een minderjarige met een gestolen mountainbike.

Verder onderzoek linkte H. aan nog vier andere diefstallen. Volgens het parket ging hij in Blankenberge aan de haal met de portefeuille van een toerist en een plooifiets. In Brugge ontvreemdde hij een rugzak en ging hij met ondergoed aan de haal bij Hema. Op 7 juli 2021 probeerde hij ook een fiets te stelen in Denderleeuw.

Op zoek naar een betere toekomst

H. gaf de meeste feiten toe. “Maar die mountainbike heeft hij niet gestolen”, stelde advocaat Olivier Mostrey. “Dat was het werk van de minderjarige. Mijn cliënt groeide op in armoede en verloor zijn vader op jonge leeftijd. In 2021 kwam hij in België terecht op zoek naar een betere toekomst.”

Meester Mostrey drong aan op een straf met uitstel. De Brugse rechtbank doet uitspraak op 14 juni.

