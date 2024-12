Pesterijen naar restaurantburen brengt man (50) voor rechter: “Water, eieren, bakstenen en asbak over de omheining”

Een asbak, water, eieren, bakstenen, een omgezaagde boom, … Een 50-jarige buurman van het restaurant Taste and Colours in Kortrijk gooide een jaar lang van alles over de omheining op het terras van de zaak van Dirkjan Decock. Voor belaging moest hij zich uiteindelijk voor de rechter verantwoorden. “Er is nu een goede verstandhouding”, klonk het. Maar met de gevraagde schadevergoedingen ging hij niet helemaal akkoord.

Eind 2021 startten de pesterijen van Peter L. Een asbak werd over de omheining gekieperd, water gespoten terwijl gasten op het terras zaten, eieren gegooid, zelfs bakstenen. De restaurantuitbaters schoten er ook hun slaap bij in want L. speelde luide muziek of scheen met een licht in hun slaapkamer. Hij stuurde ook tal van mails en berichten, schoot met een luchtdrukpistool, besmeurde de dorpel met een zuur, liet een afvalcontainer voor de deur achter of postte negatieve recensies over het restaurant, dat in de restaurantgids Gault & Millau 15 op 20 haalt. “De uitbaters leefden onder een constante stress, konden een dag eens hun restaurant niet openhouden en moesten zelfs eens een nacht op hotel overnachten”, klonk het bij de advocate van Dirkjan Decock.

Ondertussen veranderde het restaurant de naam in Dirkjan Decock. De openbare aanklager vorderde een celstraf van acht maanden voor belager Peter L. “Hij voelde zich eenzaam en had het gevoel dat zijn buur hém lastig viel”, aldus advocate Sharon Carrein. “Hij ging er mentaal aan onderdoor.”

Nu goede verstandhouding

Het leidde halfweg 2022 tot een gedwongen opname. Dankzij medicatie ging het opnieuw bergop. “Ik betreur wat er is gebeurd”, aldus L. “Er waren wel wederzijdse pesterijen, maar daar zal ik niet verder over uitweiden. Nu is de verstandhouding goed. Ik was mij niet bewust van de impact die mijn gedrag had.” Hij vroeg de rechter een straf met begeleidende voorwaarden op te leggen. Meer moeite had hij met de gevraagde schadevergoedingen, onder meer omzetverlies, schade aan een paraplu, de kosten voor psychologische behandeling, een hotelovernachting,… Vonnis op 20 januari. (LSi)