Per ongeluk geleverde container cocaïne levert tot 50 maanden cel op

Vijf mannen moesten zich vorige maand in de Kortrijkse rechtbank verantwoorden voor hun betrokkenheid bij 1.200 kilogram cocaïne in de laadbak van een vrachtwagen. Opmerkelijk: drie van hen werden woensdag vrijgesproken.

De feiten deden zich voor op 12 augustus 2020 aan sanitair bedrijf Van Marcke in Aalbeke. Toen de chauffeur de laadbak opende, zetten drie personen het op een lopen. Er volgde een klopjacht met helikopter en speurhonden. De betrokkenen werden echter opgepikt door een handlanger. In de container vond de politie meer dan 1.200 kilogram cocaïne met een straatwaarde van minstens 62,5 miljoen euro.

Drugsbendes gebruiken vaker eenzelfde tactiek: ze smokkelen enkele uithalers in een lege container de haven binnen. Daar wachten ze tot de container met drugs aankomt, laden dan de cocaïne over en verstoppen zich bij de lading. Een handlanger haalt de container vervolgens op en rijdt ermee naar de bestemming. “Maar de verdachten hadden zich vergist”, zei de procureur bij de behandeling. “Het was nooit de bedoeling dat de container in Aalbeke zou terechtkomen.”

De hoofdverdachte was een 29-jarige man uit het Meetjesland. Hij runt een transportbedrijf en had die bewuste dag nog gebeld naar Van Marcke om te polsen naar de container. “Shit, dan is die al afgehaald”, zou hij gezegd hebben. Hij riskeerde zes jaar cel, maar werd woensdag vrijgesproken.

Te weinig bewijs

De advocaten van enkele beklaagden pleitten tijdens het proces dat er te weinig bewijs was om over te gaan tot een veroordeling, en daar ging de rechter in mee. Twee andere beklaagden werden eveneens vrijgesproken. De uithaler, die gevat kon worden, werd veroordeeld tot 36 maanden cel waarvan de voorhechtenis effectief en de rest met uitstel, plus een boete van 16.000 euro, deels met uitstel. De man die de drie uithalers uit het struikgewas kwam plukken nadat ze waren gevlucht, kreeg een celstraf van 50 maanden en een boete van 24.000 euro.