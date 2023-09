Peperduur onderzoek, maar man die verdacht werd van diefstal bitcoins ter waarde van 195.000 euro vrijgesproken: verdachte terug naar Libanon

Een peperduur onderzoek gevoerd door het federale parket naar een 37-jarige Libanese cryptomuntenhandelaar blijkt een maat voor niets te zijn. De man werd ervan verdacht 195.600 euro aan Bitcoins te hebben gestolen van een belegger uit Knokke, maar de rechter in Veurne sprak de Libanees nu vrij gebrek aan twijfel. Het onderzoek dat vele tienduizenden euro’s kostte levert zo niets op.

Eind juli 2019 kreeg belegger W. uit Knokke af te rekenen met technische problemen op Discord op zijn computer. Hij kreeg er hulp aangeboden van een ander profiel op het chatprogramma. “Hij vertrouwde die andere gebruiker want die hielp hem eerder uit de nood”, sprak de federaal procureur. “Wat hij echter niet zag was dat een oplichter het profiel van die gebruiker had gekopieerd, maar enkel een gewone letter ‘o’ had vervangen door een cyrillisch exemplaar. De gevolgen waren groot: de oplichter nam via Teamviewer het scherm over en plunderde in een mum van tijd de virtuele portefeuille van het slachtoffer.” Die virtuele portefeuille bevatte op dat ogenblik 195.600 euro aan Dashcoins, een virtuele munt. Die waren later zelfs 644.507 euro waard.

Er volgde een drie jaar lang onderzoek door het federale parket. Daarvoor kregen ze zelfs hulp van een IT-bedrijf uit de Verenigde Staten die hen op het spoor van een 37-jarige Libanees zetten. Omdat er onderzoeksdaden werden verricht onder andere in de USA en Libanon werd het een peperduur onderzoek: het kostte meerdere tienduizenden euro’s. De Libanees belandde hier zes maanden in voorhechtenis en is sindsdien onder voorwaarden vrij. Hij mocht echter het land niet verlaten.

Vrijgesproken

De man riskeerde 4,5 jaar cel en 11.200 euro boete, maar de rechter in Veurne sprak hem nu vrij. “Er zijn inderdaad enkele digitale kruimelsporen die naar hem leiden maar harde bewijzen zijn er niet. Er blijft teveel twijfel.” Zo loopt het peperdure onderzoek met een sisser af. De Libanees is van plan om deze avond nog terug te keren naar zijn land. Het federaal parket kan wel nog beroep aantekenen. (JH)