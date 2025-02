Pedofiele ex-leraar voor vierde keer veroordeeld na vondst duizenden foto’s minderjarigen en verboden internetaansluiting: “Het moet gedaan zijn”

De 58-jarige ex-leraar van basisschool De Lettertuin in Koekelare die de voorbije vijftien jaar al drie keer werd veroordeeld voor kinderporno en aanranding, is voor een vierde keer veroordeeld. Bij een onverwachte controle op de naleving van zijn voorwaarden bleek hij toch een verboden internetaansluiting te hebben én konden meer dan 20.000 foto’s met naakte of schaars geklede minderjarigen worden gevonden. “Waar moet je verblijven om te vermijden dat je altijd maar opnieuw dezelfde feiten pleegt?”, vroeg de rechter zich luidop af.

De voormalige leraar van basisschool De Lettertuin in Koekelare, die vroeger in Hooglede woonde, en dan in Ingelmunster en Roeselare belandde, kwam in 2008 voor het eerst met het gerecht in aanraking. Hij liet toen herstellingen aan zijn computer uitvoeren, maar bij het nemen van een back-up van zijn harde schijf dook een gigantische hoeveelheid foto’s en filmpjes met kinderporno op. Pas bij de behandeling voor de rechtbank halfweg februari 2010 kwam de zaak aan het licht. Meteen zette de directeur van de school de procedure tot preventieve schorsing in gang. Zowel in eerste aanleg als in beroep kreeg Dirk L. probatie-opschorting. Dat betekende dat hij geen straf kreeg, maar zich wel aan enkele voorwaarden moest houden. Nadien diende hij zelf zijn ontslag in als leraar.

Tweede kans

Van die tweede kans maakte Dirk L. geen gebruik want niet veel later vond zijn toen 15-jarige dochter op een geheugenkaartje van haar vader opnieuw kinderpornografische foto’s. Genoeg voor het gerecht om de man even achter tralies te stoppen, die eerdere probatie-opschorting om te zetten in een voorwaardelijke celstraf van zeven maanden én daarbovenop nog een jaar celstraf, waarvan de helft effectief, uit te spreken.

Boekenbeurs

Op 1 november 2018 kon L. echter op de Antwerpse boekenbeurs betrapt worden bij het ongewenst aanraken van een 11-jarig meisje, dat er met haar school op bezoek was. Door die betrapping en de vondst van nieuwe kinderporno schond hij ook de voorwaarden van zijn tweede veroordeling, waardoor ook die straf van één jaar volledig effectief werd en hij opnieuw enkele weken in de cel belandde. “Een gevaarlijke man met een hele grote kans op recidive”, aldus de openbare aanklager op het derde proces in 2019.

De rechter gaf hem een celstraf van twee jaar, waarvan acht maanden effectief. Voor de rest van zijn leven mocht hij geen gezagsfunctie over minderjarigen meer uitoefenen en een internetverbinding mocht hij niet meer hebben, noch op zijn computer noch op een telefoon. Na zijn celstraf zou Dirk L. nog tien jaar lang door justitie in de gaten gehouden worden, door de strafuitvoeringsrechtbank.

Controle

Bij een van die onverwachte controles door justitie bleek hij zijn opgelegd verbod op internetgebruik flagrant te schenden. Sinds mei 2024 zit hij daarom opnieuw in de cel. “Er konden twee laptops met een internetverbinding gevonden worden, uit de internethistorie bleek dat hij naar pornosites surfte, hij had twee accounts bij een Russische website met foto’s van naakte en schaars geklede minderjarigen waarop hij dagelijks keek en er zijn meer dan 20.000 foto’s gevonden”, somde de openbare aanklager op. “En dat terwijl hij ogenschijnlijk braafjes zijn therapie volgde. Hij heeft geen enkele les getrokken en is al vijftien jaar bezig met kinderporno. Hij slaagt er niet in zijn seksuele problematiek onder controle te krijgen.” Er werd dit keer een effectieve celstraf van vier jaar en een boete van 40.000 euro gevorderd.

Opname

“Na een relatiebreuk in de zomer van 2023 greep hij naar naaktbeelden van minderjarigen terug”, gaf advocaat Matthias Devriendt toe. “Beelden van die Russische website heeft hij bekeken en opgeslagen. Van zodra zijn relatie toch opnieuw was hersteld, stopte hij.”

Aan de rechter vroeg hij toch nog een voorwaardelijk celstraf, met de verplichting tot residentiële opname, in plaats van een effectieve celstraf. “Dat zou enkel maar betekenen dat de broodnodige behandeling van zijn problemen nog langer op zich zou laten wachten”, vond de advocaat. “Het is genoeg geweest. Ik heb voor mezelf uitgemaakt dat het gedaan moet zijn”, aldus Dirk L. zelf. “De gevangenis is niet de plaats waar ik moet zijn.” “Waar moet je dan wél zijn om te vermijden dat je altijd maar dezelfde feiten pleegt?”, vroeg de rechter zich af. Dat antwoord gaf ze uiteindelijk toch zelf: toch in de gevangenis. Ze sprak drie jaar effectieve celstraf en een boete van 8.000 euro uit. (LSi)