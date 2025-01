Patiënt toont geslachtsdeel tijdens bezoek van thuisverpleegkundige: “Onderzoek naar toerekeningsvatbaarheid is nodig”

Een thuisverpleegkundige uit Menen schrok zich op 23 april 2023 een hoedje toen ze in het appartement van een 52-jarige man uit Menen op bezoek ging. Hij sloot de deur, liet zijn broek zakken en toonde zijn geslachtsdeel. “Het zou niet slecht zijn eens een onderzoek door een gerechtspsychiater te bevelen”, vond de openbare aanklager.

De thuisverpleegkundige ging die ochtend bij Khalid A. langs om zijn medicatie, onder meer om psychoses onder controle te houden, toe te dienen. Maar van zodra de vrouw binnen was, sloot hij de deur, liet hij zijn broek zakken, toonde zijn geslachtsdeel en vroeg haar hem te pijpen. De vrouw slaagde er in de deur te openen en weg te vluchten. A. riep haar nog na dat ze moest zwijgen. Bij de politie bekende A. “Ik zou graag hebben dat hij me met rust laat”, aldus de thuisverpleegkundige. “Telkens als hij me in Menen ziet, zoekt hij contact, maakt gebaren of roept me na.”

Volgens de openbare aanklager is een straf met begeleidende voorwaarden niet haalbaar. “Misschien moet een psychiater eens zijn geestestoestand onderzoeken”, klonk de suggestie. Noch de bewindvoerder van A. noch zijn advocate Sharon Carrein hadden daar bezwaar tegen. “Hij had in 1994 in Marokko eens een zwaar ongeval, met een stevige klap tegen het hoofd”, wist de bewindvoerder nog. “Hij heeft een netwerk rond zich, maar gedwongen begeleiding blijft nodig, vooral als er ook alcohol in het spel komt.”

Op 3 februari zal de rechter een deskundige aanstellen om na te gaan of A. nog toerekeningsvatbaar is. (LSi)