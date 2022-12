Passant krijgt blikje bier en klappen tegen hoofd van vrouw (50) aan Lidl in Kortrijk

Een 50-jarige vrouw uit Kortrijk riskeert voor de rechtbank een celstraf van twaalf maanden omdat ze aan warenhuis Lidl een passant een blikje bier naar het hoofd gooide en een pak rammel gaf. Volgens het slachtoffer was er geen reden om hem aan te vallen, de vrouw houdt vol dat hij haar probeerde te betasten en uitschold.

Op 3 september 2021 passeerde het slachtoffer zoals meerdere keren per dag langs de Lidl in de Sint-Sebastiaanslaan in Kortrijk. Aan de ingang zat Karien V. een blik bier te drinken. Plots ontstak ze in razernij, gooide haar blik bier tegen het hoofd van de man en ging hem te lijf. De onfortuinlijke man moest naar het ziekenhuis overgebracht worden en verbleef er drie weken. “Ik ben nog altijd ’s avonds bang om buiten te komen”, getuigde hij.

V. is alvast geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. Ze liep al vier eerdere veroordelingen voor de correctionele rechtbank op en kan niet meer op een gewone voorwaardelijke straf rekenen. “Hij is vier keer naar mij gekomen om mij te betasten en schold me uit voor ‘hoer’”, hield ze voor de rechter vol.

Op camerabeelden was daar evenwel niets van te merken. “Ze beseft dat ze sowieso haar boekje te buiten is gegaan”, zalfde haar advocaat. Hij vroeg haar een celstraf met voorwaarden op te leggen en haar op die manier te verplichten psychologische begeleiding te volgen en in budgetbeheer te stappen. Vonnis op 21 december. (LSi)