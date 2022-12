Pas één maand 18 en al meteen terecht voor afpersing jongeren voor 5 euro langs jaagpad

Amper één maand was een jongeman uit Harelbeke meerderjarig toen hij langs het jaagpad in Harelbeke andere jongeren afperste. Buit? 5 euro. “Hij had het geld gevraagd want hij heeft niets”, aldus zijn advocate. Hij riskeert voor de rechtbank meteen één jaar cel.

Op 13 oktober 2022 reden zes klasgenoten langs het jaagpad in Harelbeke naar de kajakclub. Onderweg haperde één van hen aan een tegenligger op de scooter. Toen ze wat verderop onder de brug van de E17 halt hielden om hun handschoenen aan te trekken, doken Thibo P. en zijn minderjarige vriend opnieuw met de scooter op. De minderjarige deelde met een boksbeugel een vuistslag uit, P. eiste geld. Slechts één van de zes had 5 euro op zak en gaf die af. “Uit schrik”, vertelde hij.

P. was amper één maand meerderjarig en vroeg een werkstraf te mogen uitvoeren voor de gewelddadige afpersing. De openbare aanklager vorderde meteen één jaar celstraf. “Hij is dakloos sinds zijn moeder hem buiten gooide”, aldus advocate Kelly Decaluwé. “Hij heeft niets. Hij vroeg het geld, deelde geen vuistslag uit en had geen boksbeugel bij. Dat was het werk van de minderjarige die hem vergezelde.” (LSi)