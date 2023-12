Pas aan de dood ontsnapt, maar nu riskeert Bertje (81) de cannabisboer alweer twee jaar cel na betrapping in Oostkamp

Een vos verliest zijn haren, maar niet zijn streken. Geen spreekwoord is meer van toepassing op Nederlander Albert M. (81), in het drugsmilieu bekend als ‘Bertje de cannabisboer’. Liefst 36 jaar na zijn eerste veroordeling riskeert de tachtiger alweer twee jaar cel, nadat hij begin dit jaar naar Brugge kwam afgezakt in een wagen vol drugs. “Hij sukkelt zwaar met zijn gezondheid”, pleitte de advocate van M., die recent aan de dood ontsnapte.

Een grote zak met 78 gram cannabis, twintig xtc-pillen, drie zakjes cocaïne op de vloermat, 700 euro cash onder de zonneklep en nog eens 1,2 gram ketamine in zijn broekzak: de wagen waarin Bertje de cannabisboer op 4 januari in Oostkamp onderschept werd, bewees dat de tachtiger in zijn oude gewoontes hervallen was. Aan het stuur zat de 28-jarige Dave B., net als Albert M. afkomstig uit het Nederlandse Hulst.

Wagen in panne

Onderzoek wees uit dat het duo op weg was naar Brugge om drugs te leveren. De gegevens op hun gsm wees bovendien uit dat dit lang niet de eerste keer was. In het half jaar voor zijn arrestatie kwam M. liefst 22 keer naar België afgezakt. Tot zijn wagen in panne viel. Vanaf dan kwam Dave B. in beeld als chauffeur. Hij voerde M. een drietal keer naar Belgische afnemers, maar wist naar eigen zeggen niets af van de drugs. De druggerelateerde berichten op zijn gsm én die van M. bewezen evenwel het tegendeel.

De procureur wees donderdag op het beladen strafregister van M., die in 1987 zijn eerste veroordeling voor drugsfeiten opliep. De man dealde destijds tot vier kilogram per week en voorzag volgens het gerecht heel Brugge van drugs. In 2015 kreeg hij hiervoor vier jaar effectieve celstraf. Na zijn arrestatie begin dit jaar vloog hij opnieuw voor enkele maanden achter de tralies. Uiteindelijk kwam hij weer vrij onder voorwaarden.

Frontale botsing

M. bekende dat hij 100 à 150 gram cannabis verkocht aan een viertal ‘vrienden’ in Brugge en dit om zijn schulden af te betalen. Naast twee jaar effectieve celstraf vroeg de procureur een verbeurdverklaring van 17.800 euro. De verdediging drong aan op mildheid. “Mijn cliënt raakte onlangs heel zwaar gewond bij een frontale botsing”, pleitte meester Amber Lumbeeck. “Hij brak zowat alle botten in zijn lijf en mag van geluk spreken dat hij nog leeft. Hij ligt nog steeds op intensieve zorgen in het ziekenhuis in Nederland.”

Meester Lumbeek schetste ook de ongelukkige jeugd van Bertje. “Hij groeide op in tehuizen en pleeggezinnen. Later werkte hij jarenlang als kok op een cruiseschip. Door financiële problemen begon hij cannabis te dealen. Mijn cliënt probeert een steunfiguur te zijn voor jonge mannen met problemen. Zijn Brugse afnemers waren eigenlijk meer vrienden. De ene keer nam hij hondenvoer voor hen mee, de andere keer cannabis. Zijn drugshandel had totaal niet meer de omvang van vroeger.”

Gezondheidsproblemen

De verdediging vroeg de rechter om M. niet terug naar de cel te sturen. “Mijn cliënt sukkelt zwaar met zijn gezondheid. Door het ongeval zal hij ook nooit meer de persoon van vroeger zijn. Zijn gezondheidstoestand is dan ook niet langer verenigbaar met de gevangenis. Hij heeft geen auto meer en zal ook niet meer naar België komen. Hij staat op een wachtlijst voor begeleid wonen en staat ook onder bewindvoering”, besloot meester Lumbeeck.

Dave B. riskeert zes maanden effectieve celstraf. Zijn advocaat vroeg een straf met uitstel. “Mijn cliënt werd door de medebeklaagde opgevangen toen zijn huis afbrandde”, pleitte meester Jarne Roose. “Toen zijn auto het begaf wou hij een wederdienst leveren.”

Op 22 februari wordt de zaak verdergezet. (AFr)