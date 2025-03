“Parking begraafplaats was locatie bij uitstek voor drugsdeals”: Brit krijgt 5 jaar effectieve celstraf voor drugstransporten

Een alerte douane-ambtenaar in burger kon op 31 juli 2023 op de parking aan een begraafplaats in Harelbeke een deal met 14 kilogram cocaïne verhinderen. Het was de start van een internationaal onderzoek naar drugshandel dat uiteindelijk een Brit, drie Nederlanders en een Bosniër voor de rechter bracht. Vooral de Brit liep met een effectieve celstraf van vijf jaar en een boete van 20.000 euro een zware straf op voor het transport met een straatwaarde van 389.000 euro.

De douane-agent zag op de parking hoe een shoppingtas van een Volkswagen Golf in een Audi A3 werd geladen en sloeg alarm. De Volkswagen Golf met Nederlandse nummerplaat stoof weg, de Britse chauffeur van de Audi liep te voet weg maar kon geklist worden. Michael B. (41) vloog in de cel en zou er zeventien maanden niet wegkomen. In de Audi bleek immers 14 kilogram cocaïne, 500 euro cash geld, witte overalls en latex handschoenen te liggen. De Audi bleek gehuurd, net als het appartement in Kortrijk van waaruit hij opereerde. Bij een huiszoeking stelden de speurders vast dat alles overhoop was gehaald, alsof iemand hen voor was geweest.

Geld als drijfveer

Wat volgde was verder onderzoek van de ANPR-camera’s in de buurt en de gsm van Michael B. De Audi bleek al twaalf keer eerder naar de bewuste parking aan de begraafplaats te zijn gereden. Een witte Citroën Berlingo van Peter L. (25) en Amber K. (24), een Nederlands koppel, bleek in de verdachte periode ook regelmatig van Nederland naar Harelbeke te zijn gereden. Maar zij vroegen de rechter de vrijspraak. “Hij heeft niets met verplaatsingen voor drugs te maken”, aldus de advocate van Peter L., de enige die ondertussen nog in voorhechtenis in de cel zit, al veertien maanden lang. “Er zijn enkel vermoedens, geen bewijzen”, trad advocaat Maarten Vandermeersch in naam van Amber K. haar bij.

Via de nummerplaat van de Volkswagen Golf belandden de speurders ook bij Murat Y. (50) uit Rotterdam. Hij werd herkend als de chauffeur, bij een huiszoeking konden elf gsm’s gevonden worden en onder de motorkap van de Golf was een holle ruimte. Hij gaf toe bij het drugstransport naar Harelbeke betrokken te zijn geweest. “Na negentien jaar is zijn huwelijk uit elkaar gespat en kwam hij in financiële problemen”, aldus advocaat Thomas Gillis. “Hij liet zich ompraten om een drugsrit uit te voeren, maar heeft er uiteindelijk niets aan verdiend.” Y. verbleef vier maanden in voorhechtenis in de cel.

Michael B. verbleef dus zeventien maanden in voorhechtenis in een Belgische cel en mocht die pas begin dit jaar verlaten, na het betalen van een borgsom van 25.000 euro en een verbod om drie jaar lang nog naar de Schengenzone te reizen. Het had nogal wat voeten in de aarde om voor zijn proces terug naar België af te zakken. Ook voor de uitspraak maakte hij opnieuw de oversteek. “Sinds zijn vrijlating heeft hij zich opnieuw op zijn marketing- en webontwikkelingsbedrijf gestort”, aldus advocaat Toon Deschepper. “Hij besefte destijds niet goed waar hij instapte. Eigenlijk had hij het goed, een eigen bedrijf en een gezin. Wat hem dan heeft bezield? Geld.” “Het was een heel moeilijke en uitdagende periode in de cel”, vertelde hij zelf aan de rechters. “Ik hoop de relatie met mijn dochter en mijn bedrijf opnieuw te kunnen opbouwen. De beloofde 3.000 euro die ik zou ontvangen, heb ik nooit gezien. Enkel op 31 juli 2023 voerde ik een drugsrit uit, niet op andere data.”

Vonnis

De rechters veroordeelden hem tot een effectieve celstraf van vijf jaar en een boete van 20.000 euro. Ze verklaarden ook 20.000 euro drugsgeld verbeurd. Op de vraag van de openbare aanklager om hem onmiddellijk opnieuw in de boeien te slaan, gingen de rechters niet in. B. is pas sinds 1 januari vrij, volgde het proces telkens plichtsbewust. Ook de borgsom van 25.000 euro leek de rechters een voldoende reden om de verdere uitvoering van de uitgesproken straf op de normale manier te laten gebeuren.

Murat Y. en Amber K. kregen elk dertig maanden celstraf, waarvan de helft effectief, en een boete van 16.000 euro. Peter L. werd vrijgesproken.

Tot slot stond ook Nedzad D. (25) uit Bosnië-Herzegovina terecht. Hij werd er van verdacht in het appartement van Michael B. in Kortrijk te hebben ingebroken om er een andere lading drugs weg te halen. Hij ontkende, maar zat ook al acht maanden in voorhechtenis. Hij kreeg een effectieve celstraf van vijftien maanden en een boete van 12.000 euro. (LSi)