Parket wil dertien strandbaruitbaters uit Blankenberge voor strafrechter: zaak onbepaald uitgesteld

Het parket van Brugge wil dertien strandbaruitbaters uit Blankenberge doorverwijzen naar de correctionele rechtbank. Volgens het parket maakten de baigneurs prijsafspraken voor de bieding op de plekken op het strand, wat verboden is. Ook enkele leden van het toenmalige stadsbestuur werden genoemd in het dossier. De zaak kwam woensdag opnieuw voor de raadkamer.

We keren terug naar januari 2020. Een gerechtelijk onderzoek deed toen een figuurlijke bom ontploffen in Blankenberge. Het gerecht tilde de dertien concessiehouders van een strandbar in de badstad in alle vroegte uit hun bed en nam smartphones en computers in beslag. Er waren namelijk aanwijzingen dat de uitbaters zich schuldig maakten aan het maken van prijsafspraken bij het bieden op de plekken op het strand. En prijsafspraken maken is een inbreuk op artikel 314 van het strafwetboek: belemmering van vrij opbod.

Aangepaste regeling

De toekenning van de concessies deed de maanden voordien dan ook heel wat stof opwaaien. Sinds dat jaar was de regeling om een bepaald plekje te krijgen op het strand namelijk aangepast. De traditionele badkarloting moest van het nieuwe stadsbestuur wijken omdat het vorige systeem juridisch niet waterdicht was. Het was het eerste jaar dat de Blankenbergse stranduitbaters mochten bieden op een plek op het strand voor de komende zeven jaar. Daarover ontstond heel wat ongenoegen, omdat de ‘vaste’ uitbaters vreesden dat het zou uitdraaien op een geval van opbod, waarbij geïnteresseerden zonder enige ervaring de plaatsen zouden innemen. “Bovendien hebben wij Blankenberge mee op de kaart gezet en fors geïnvesteerd in onze bars”, klonk het.

Uiteindelijk veranderde er na de toekenning amper iets en kon iedereen zijn of haar plaats behouden omdat er geen enkele externe kandidaat voldeed aan de kwaliteitscriteria opgelegd door het stadsbestuur. Maar opvallender: op de effectieve bieding bleven de prijzen binnen de perken. In de meeste gevallen werd zelfs amper boven de instelprijs van 6.000 euro geboden. In totaal bracht de bieding 106.000 euro op, amper 30.000 euro meer dan toen er nog met een ‘gesloten poule’ zonder bieding werd gewerkt.

Gerechtelijk onderzoek

Het parket startte daarop een gerechtelijk onderzoek naar mogelijke prijsafspraken tussen de stranduitbaters. Het onderzoek sleepte jaren aan, maar woensdag, ruim drie jaar na de start van het onderzoek, verschenen de dertien badkarhouders opnieuw voor de raadkamer in Brugge. Het parket vraagt om alle uitbaters naar de correctionele rechtbank door te verwijzen. De zaak werd evenwel voor onbepaalde tijd uitgesteld. Eén van de partijen vroeg bijkomend onderzoek.

In het dossier werden aanvankelijk ook namen genoemd van het toenmalig stadsbestuur. Schepen Jurgen Content (Vooruit) werd door toenmalig burgemeester Daphné Dumery (N-VA) zelfs op non-actief gezet voor zijn vermeende rol in het dossier. Daar blijft nu weinig van over, want voor Content vraagt het parket de buitenvervolgingstelling. (MM)