Parket vraagt internering 19-jarige die met wapen rondliep op Vives-campus in Kortrijk

Het parket vraagt de internering voor de 19-jarige jongeman die vorig jaar gewapend rondliep op de campus van Hogeschool Vives in Kortrijk. Hij leed vermoedelijk aan een psychose, mede veroorzaakt door cannabisgebruik. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Op 7 oktober vorig jaar stond de Kortrijkse campus van Hogeschool Vives in rep en roer. Jules V. had er ‘s morgens een vuurwapen getoond en had gezegd dat hij “iets zou aanrichten”. De politie kwam massaal ter plaatse en de hogeschool ging in lockdown. In de late namiddag werd de tiener ingerekend in Avelgem. Zijn wapen was een airsoftgeweer. De dag na de feiten reageerde de moeder van Jules V. dat haar zoon al een tijdlang met psychische problemen kampte.

Deze week is de rechtszaak tegen de jongeman ingeleid in de correctionele rechtbank in Kortrijk. Het Openbaar Ministerie vraagt de internering, maar advocaat Stijn Dewolf verzet zich daartegen. “Jules heeft psychologische hulp nodig en die krijgt hij ook.”

Opvallend: de advocaat van Jules V. vroeg om de zaak achter gesloten deuren te behandelen en daarmee stemde de rechter in.