Parket vraagt 30 maanden cel voor verijdelde verkrachting in Oostends park

Een 28-jarige man uit Oostende riskeert 30 maanden cel, eventueel gekoppeld aan voorwaarden, voor een verkrachtingspoging en aanranding in Oostende. Filmon G. viseerde telkens vrouwen die onder invloed waren. “Op beveiligingscamera’s kon de politie zien dat een vrouw in de struiken gesleurd werd in het Leopoldpark”, vertelde de procureur.

De Oostendse politie ontving op 16 april dit jaar rond 4.30 uur een oproep van een verwarde vrouw, die verklaarde dat ze in een park moeilijkheden had met een man. “Op beveiligingscamera’s kon de politie zien dat op dat moment een vrouw in de struiken gesleurd werd in het Leopoldpark”, vertelde procureur Yves Segaert-Vanden Bussche. Een patrouille snelde ter plaatse en zag Filmon G. (28) op het slachtoffer liggen in de struiken. Het T-shirt van de vrouw was al over haar hoofd getrokken. Ze was net als haar belager onder invloed van alcohol. “De beklaagde had de bedoeling om haar te verkrachten”, meende de procureur.

Niet de eerste keer

Filmon G. was volgens het parket niet aan z’n proefstuk toe. In de nacht van 28 op 29 januari zou hij zich al eens hebben vergrepen aan een vrouw, die hij had ontmoet in een Eritrees café langs de Torhoutsesteenweg. De dame had hem gevraagd om drugs, waarna hij haar meelokte naar z’n woning. Hij betastte er het slachtoffer en begon vervolgens z’n ontbloot geslachtsdeel tegen haar broek te schuren.

“Agressieve dronkenlap”

“Opnieuw maakte hij misbruik van een slachtoffer dat flink onder invloed was. De beklaagde is een typevoorbeeld van een agressieve dronkenlap die benevelde vrouwen als prooien beschouwt.”

De procureur vorderde 30 maanden cel voor Filmon G., eventueel gekoppeld aan voorwaarden. De verdediging vroeg de vrijspraak voor de feiten die zich in januari zouden afgespeeld hebben. Van een verkrachtingspoging bij de vrouw in het Leopoldpark was volgens meester Mieke Byttebier geen sprake. “Mijn cliënt herinnert zich niets meer van die feiten, maar hij ontkent wel dat hij de bedoeling had om die vrouw te verkrachten.”

Vonnis op 28 november. (SDV)