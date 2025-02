Parket tekent beroep aan tegen voorwaardelijke vrijlating van vrouw (33) die verdacht wordt van moord op ex

De 33-jarige vrouw die verdacht wordt van de moord op haar ex-partner Nicolaas V. (36), mocht van de raadkamer vrijkomen onder voorwaarden. Het parket tekende echter meteen beroep aan waardoor de vrouw nog minstens twee weken in de cel blijft. Haar advocaten reageren teleurgesteld.

De 36-jarige Nicolaas V. werd op nieuwjaarsdag dood aangetroffen in zijn appartement langs de Granietstraat in Emelgem. Op zijn lichaam werden in eerste instantie geen sporen van geweld aangetroffen, maar politie en parket beschouwden zijn overlijden meteen als verdacht.

Zijn ex-vriendin, die nog een goede band had met V. en in het appartement recht tegenover hem woonde, werd dezelfde dag opgepakt op verdenking van moord. Ze zit tot op vandaag in de cel, maar haar rol in het overlijden van V. blijft onduidelijk. Er zijn op zijn minst sterke aanwijzingen dat de man zelf uit het leven wou stappen, er werd onder meer een afscheidsbrief gevonden.

Dan toch niet vrij

Zowel V. als zijn ex kampten in het verleden met psychische moeilijkheden. Om die reden liet advocaat Filip De Reuse, zonder zich verder uit te spreken over haar schuld of onschuld, eerder al duidelijk verstaan dat de vrouw volgens hem niet thuis hoort in de gevangenis. “Wij waren dan ook blij dat de raadkamer haar vandaag wilde vrijlaten met voorwaarden gericht op therapie en begeleiding”, vertelt meester De Reuse. “Helaas heeft het parket meteen beroep aangetekend.”

Daardoor blijft de vrouw voorlopig toch nog in de cel, tot de Kamer van Inbeschuldigingstelling in Gent zich binnen twee weken opnieuw over haar aanhouding buigt.