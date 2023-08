Parket in beroep tegen vrijspraak en milde straffen voor mensensmokkel met bootjes in Oostduinkerke

In een dossier van mensensmokkel met bootjes heeft de Brugse afdeling van het parket van West-Vlaanderen beroep aangetekend. Een 35-jarige Iraakse Koerd werd bij verstek veroordeeld tot vijf jaar effectieve celstraf en 640.000 euro boete, maar twee kompanen kregen mildere straffen, terwijl een andere beklaagde zelfs werd vrijgesproken. Tientallen transmigranten werden in afwachting van de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk aangetroffen in de duinen van Oostduinkerke.

De politie van de zone Westkust volgde op 27 mei 2021 in Oostduinkerke een verdachte bestelwagen. Op een bepaald moment sprong een groep mensen uit het voertuig, waarna ze de duinen inrenden. In totaal werden die nacht 81 mensen opgepakt. Op het strand vonden de speurders een opblaasbare boot, een buitenboordmotor, jerrycans met benzine en heel wat reddingsvesten. De aangetroffen reddingsvesten waren echter niet geschikt voor een oversteek naar het Verenigd Koninkrijk.

49 mensen aan boord

De meeste transmigranten bleken van Vietnamese origine te zijn. Sommigen waren op 19 mei al van een overbevolkt bootje op de Noordzee gered. Op de bewuste boot was plaats voor twaalf mensen, terwijl er 49 opvarenden waren.

Ajub U. (42) werd ter plaatse ingerekend als verdachte van mensensmokkel. De Iraakse Koerd werd in januari 2023 door het Gentse hof van beroep tot zeven jaar effectieve celstraf veroordeeld. Dankzij het onderzoek naar U. kwamen nog vier Iraakse Koerden in het vizier van de speurders. Ze werden vooral via telefonieonderzoek aan de zaak gelinkt, al waren twee van hen ook zelf in Oostduinkerke aanwezig.

De verdediging van de drie aangehouden beklaagden vroeg de vrijspraak. Meester Silke Brutin wierp met succes op dat Fatah D. (26) zelf naar Engeland gesmokkeld wilde worden. Mohammed T. (26) en Barzan A. (54) kregen wel respectievelijk 30 en 40 maanden cel, telkens voor de helft met uitstel. Xamgin M. (35) liet verstek gaan en werd op 13 juli tot vijf jaar effectieve celstraf veroordeeld.

In beroep

Het OM had zes tot acht jaar cel gevorderd. In die omstandigheden besliste het parket om over de ganse lijn beroep aan te tekenen. Het Gentse hof van beroep zal zich nu over de zaak moeten buigen. Door de vrijspraak mocht Fatah D. ondertussen wel al de gevangenis verlaten.