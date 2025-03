Parket dringt niet langer aan op veroordeling van moeder wiens kinderen door nieuwe partner werden misbruikt: “Ze was betoverd door hem”

Het openbaar ministerie dringt in beroep niet langer aan op een veroordeling van een 67-jarige vrouw uit Waver. De vriend van de vrouw misbruikte haar kinderen jarenlang onder het mom van ‘biologieles’. “Maar ik kan niet bewijzen dat ze op de hoogte was”, gaf de procureur-generaal toe.

De charismatische A.B. veroverde begin de jaren negentig het hart van A.T. uit Waver. Voor haar zes kinderen werd hij een soort tweede vader. Opvallend genoeg sliep hij samen met de 6-jarige dochter en zijn eigen dochtertje in hetzelfde bed. De vier oudste kinderen van het gezin werden op piepjonge leeftijd door A.B. aan porno blootgesteld. “We keken naar porno zoals andere kinderen naar Tom & Jerry”, verklaarden ze daar later zelf over.

Hij verzon ook spelletjes waarbij hij de kinderen tijdens vakanties op naaktstranden in de borsten kneep of aan het geslachtsdeel trok. Hij betrok ook het 16-jarige kindermeisje – een Portugese au pair – in zijn ziekelijke praktijken en had seks met haar voor de ogen van de slachtoffers. ‘Biologieles’, noemde hij dat zelf. De oudste dochter werd voor het eerst verkracht toen ze 14 jaar was omdat ze fotomodel wou worden en ‘seks hoorde erbij’. In 2023 werd de man veroordeeld tot tien jaar cel, maar stapte de dag nadien uit het leven.

De moeder van de kinderen werd in eerste aanleg vrijgesproken, maar het parket tekende beroep aan wegens schuldig verzuim. Nu heeft de procureur-generaal zijn twijfels. “De vraag die zich stelt is of de partner op de hoogte was en ze alles oogluikend heeft toegestaan. Het is verschrikkelijk erg wat er is gebeurd, maar ik kan niks bewijzen. Ze deed alles om A.B. gelukkig te maken, ze was betoverd door hem” , vond de procureur-generaal.

Ook haar eigen kinderen willen hun moeder vrijgepleit zien. “Hij was een seksueel roofdier en de meester-manipulater. De kinderen hebben nooit de veroordeling van hun moeder gewild en werd sinds 1988 door hem gemanipuleerd”, aldus hun advocaat. “Zelf gaat ze kapot van wroeging. Ze wordt hier nu, als een mak lammetje enkele weken voor Pasen, terug naar de slachtbank geleid.” Uitspraak op 9 mei.

