Parkeerinbreuk doet jonge Franse drugskoerier de das om in Roeselare

Half op het fietspad, half op het voetpad. De parkeerinbreuk van een jonge Française in Roeselare bleek voldoende om haar al na 1 dag te ontmaskeren als drugskoerier. De openbare aanklager vorderde een celstraf van 18 maanden.

Door de parkeerinbreuk kwam Pauline P. in het vizier van de agenten. Ze probeerde aanvankelijk nog weg te rijden maar kon al snel tot staan gebracht worden. De agenten doorzochten op 1 juni 2022 meteen ook het voertuig en vonden er 82 gram heroïne, 11 gram cocaïne en 781 euro cash geld.

Maand in cel

“Pas de dag voordien was ik als drugskoerier begonnen”, bekende het 20-jarige meisje. “Ik zou per dag 350 euro krijgen. Maar na 2 keer rijden, was het al afgelopen.” De adressen waar de drugs afgeleverd moesten worden, kreeg ze via de app Signal doorgestuurd. Ze vloog ruim een maand in de cel en woont ondertussen opnieuw bij haar ouders in Frankrijk. Vonnis op 17 april. (LSi)