‘Papi’ opnieuw schuldig aan aanranding 6-jarige ondanks ontkenning

Een 73-jarige man uit Koksijde is ook in beroep veroordeeld voor de aanranding van zijn zesjarige stiefkleindochter. “Ik heb dat kind niet aangeraakt, zelfs niet naakt gezien! Ik heb alleen bekend omdat ik moe was!”, zei hij. Maar het hof geloofde hem niet. Hij kreeg 37 maanden, maar werd niet meteen in de boeien geslagen.

De feiten dateren van juli 2019 en zouden zich hebben afgespeeld in Koksijde. Het meisje, Franstalig en afkomstig uit het Brusselse, logeerde toen bij haar ‘mami’ en ‘papi’ aan de kust, waarbij ‘papi’ niet haar echte grootvader is, maar haar stiefgrootvader. Twee jaar later vond de moeder van het meisje het vreemd dat ze plots niet meer naakt onder de douche wou staan. Na wat doorvragen, zou het te maken hebben met ‘papi’ die bij haar was toen ze onder de douche stond en eerder een seksfilmpje had moeten bekijken met een meneer en zijn ‘zizi’. De man werd uitgenodigd voor verhoor door de politie en zonder advocaat bekende hij ‘om in het reine met zichzelf te komen’ uiteindelijk het meisje te hebben betast in de schaamstreek, maar haar nergens te hebben gepenetreerd met de vinger.” Ook gaf hij toe te zijn aangetrokken door minderjarigen. Bovendien werd hij in 2015 al eens veroordeeld voor zedenfeiten tot drie jaar met uitstel onder voorwaarden.

Voor de feiten in Koksijde, kreeg hij 37 maanden cel, maar in beroep bleef hij hardnekkig ontkennen. “Ik heb dat niet gedaan! Ik heb haar niet aangeraakt en zelfs nooit naakt gezien! Ik heb bekend om er vanaf te zijn. Ik heb suikerziekte, ben invalide en ik was moe!”, verklaarde hij. Maar de voorzitter probeerde hem toch nog uit zijn tent te lokken. “U kent toch het woord ‘schaamstreek’ en ‘in het reine komen met uzelf’, want dat hebt u zelf verklaard aan de politie. Maar de man, die in een rolstoel verscheen, schudde het hoofd en ontkende met klem te weten wat die woorden betekenden.

“U doet zich voor als een simpele, oude man. Maar ik weet niet of dat dat wel klopt. U bent verstandiger dan u zich voordoet”, concludeerde de voorzitter. Eerder al had de advocaat van de moeder van het meisje gewaarschuwd dat de man één grote show opvoerde. “Men komt hier binnen in een rolwagen, maar men zal hier wandelend naar buiten gaan!” Ook de moeder van het meisje gaf aan de man nog nooit eerder in een rolstoel te hebben gezien. Ondanks zijn hardnekkig ontkennen, geloofde het hof hem niet en veroordeelde hem opnieuw tot 37 maanden cel. De procureur-generaal vroeg om de man onmiddellijk naar de gevangenis te sturen, maar omdat de man zwaar diabeet is, in een rolstoel zit en hierdoor volgens het hof het vlucht- en recidivegevaar beperkt is, zal de man zich pas later bij de gevangenis moeten aandienen. (OSM)