Palettendief Boplan sloeg zeventien keer toe, maar daagt niet op voor rechtbank

Een 43-jarige man uit Doornik ging in twee maanden tijd maar liefst zeventien keer aan de haal met dertien paletten bij de producent van duurzame val- en stootbeveiligingen in kunststof Boplan in Moorsele (Wevelgem). Na een achtervolging op 20 augustus kon hij in Moeskroen gevat worden.

Sinds halfweg juni was Boplan het slachtoffer van verschillende diefstallen van paletten. Op camerabeelden was te zien hoe de dief in een groene bestelwagen het bedrijf op reed en met paletten aan de haal ging. “Soms wel vier keer op één dag, op klaarlichte dag zelfs, zo was te zien op de camerabeelden”, aldus de advocaat van Boplan. “Telkens laadde hij dertien paletten in. Die verkocht hij dan aan Franse bedrijven.” Hij vroeg een schadevergoeding van ruim 3.000 euro.

Op 20 augustus kon Michael M. (43) uit Doornik op heterdaad betrapt worden en kon de politie de achtervolging inzetten. De groene Renault Kangoo kon uiteindelijk in Moeskroen klemgereden worden. Alhoewel hij ondertussen wellicht al bijna blindelings de weg naar Moorsele vond, daagde hij niet op voor zijn proces op de rechtbank in Kortrijk. De openbare aanklager vorderde een celstraf van zes maanden en een boete.

Vonnis op 14 december. (LSi)