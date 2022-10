Palestijnse tweeling riskeert 13 jaar cel, nadat ze mogelijk aanslag met pijpbom voorbereidden

Twee Palestijnse tweelingbroers uit Roeselare en Quaregnon riskeren in de Brugse rechtbank 5 jaar cel voor deelname aan de activiteiten van een terroristische groep en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Nadat Ali en Munther A. (31) hun zus en schoonbroer gruwelijk toetakelden, troffen speurders in de woning van die laatste een half afgewerkte pijpbom aan.

De conciërge van een appartementsgebouw in Antwerpen belde, op vraag van twee bewoners, op 17 september vorig jaar iets voor 11 uur de politie op. Een patrouille trof de Palestijnse man en vrouw zwaar toegetakeld aan in hun appartement. Twee gemaskerde mannen stonden die morgen plots in hun woonkamer. Het koppel werd twee uur lang van hun vrijheid beroofd en kreeg slagen en schoppen over heel hun lichaam. Ze zouden verschillende kneuzingen en gebroken ribben oplopen. De man werd vervolgens vastgebonden met een touw en verloor het bewustzijn. Toen hij opnieuw bijkwam, kreeg hij een mes op z’n keel gezet. “Indien je naar de politie gaat, snij ik je de keel over”, riep zijn belager. Gevolgd door: “We zullen je in stukken snijden en aan de honden voeren.” Het slachtoffer werd vervolgens met een elektrische kabel geslagen en in een tapijt gerold, terwijl zijn vrouw voor hun leven smeekte.

Zus en schoonbroer

Het Palestijnse koppel verklaarde aanvankelijk dat ze geen idee hadden wie de indringers waren. Het gerecht ging in eerste instantie dan ook uit van een home invasion. Al snel bleken de feiten zich echter te hebben afgespeeld binnen de familiale context, waarbij de tweelingbroers Munther A. (31) en Ali A. (31) hun zus en schoonbroer hadden afgeranseld. “De beklaagden hadden in 2020 de asielaanvraag van de slachtoffers geregeld. Eenmaal hun zus in België was, hadden ze problemen met haar kledij. Ze vonden die niet traditioneel genoeg. Toen haar man, die op dat moment nog in Palestina zat, zei dat ze hen met gerust moesten laten, zijn de problemen begonnen.” Volgens het federaal parket vroegen Ali A. en Munther A. liefst 8.000 euro om de asielaanvraag van hun broer en schoonzus in orde te brengen. Toen een som van 4.000 euro onbetaald bleef, waren ze naar het appartement in Antwerpen getrokken. De feiten hadden echter ook een religieus karakter. “Ze verweten hun schoonbroer dat hij een slechte moslim was, omdat hij rookte en dronk. Indien hij nog een sigaret zou roken, zouden ze een sigaret in z’n anus stoppen.”

Sterk geradicaliseerd

Ali A., die aanvankelijk samenwoonde met z’n broer in Roeselare, maar daarna verhuisde naar het Waalse Quaregnon, werd op 19 september in de boeien geslagen. Munther A. slaagde er nog een week langer in om uit de greep van het gerecht te blijven. De tweelingbroers waren geen onbekenden. Ze liepen immers al enkele jaren in het vizier van de Staatsveiligheid. “Al in 2017 beschikten we over info, waaruit bleek dat Ali A. sterk geradicaliseerd bleek en een mogelijk gevaar vormde voor de maatschappij. In een nota die we van de FBI kregen, stond dat hij sinds 2018 vaak samenkomsten organiseerde in z’n woning. Er werd over IS gesproken en strijders werden opgehemeld. Er werd ook verwezen naar de aanslagen in Parijs en Brussel.” Volgens het federaal parket surfte Munther A. dan weer geregeld naar nieuwskanalen van Islamitsche Staat.

Religieuze politie

Buren van Munther A. in Roeselare reageerden niet verrast toen de speurders hen vroegen naar de geradicaliseerde broers. “Volgens de buren stelden beide beklaagden zich op als islamitische rechters. Ze spraken personen aan die alcohol dronken en gebruikten geweld tegenover personen die, volgens hen, geen goede moslims waren. Vaak riepen ze daar op agressieve wijze ‘Allahu Akbar’ bij. Ze vertoonden eigenlijk grote gelijkenissen met de religieuze politie van IS.”

Aanslag plegen

Nog verontrustender werd het toen tijdens een huiszoeking in de woning van Munther A. langs de Hoogleedsesteenweg een half afgewerkte pijpbom werd gevonden op een zolderkamer. “In een schroefbout waren onder meer bouten ingelijmd om de impact en de verwondingen bij een explosie te vergroten. Ali A. beweerde die ruimte nooit te hebben gezien, maar zijn vingerafdruk werd er wel teruggevonden. Bovendien trok hij op 17 september, na de feiten in Antwerpen, met een bende naar het huis. We vermoeden dat hij daar een al afgewerkte pijpbom heeft weggehaald vanonder een matras. Met welk ander motief heb je dat liggen dan het plegen van een aanslag?”

“Om hond te trainen”

De federaal procureur vorderde voor de feiten in Antwerpen 8 jaar cel. Voor de terreurmisdrijven werd 5 jaar cel gevraagd. Beide broers riskeren dus 13 jaar achter de tralies te vliegen. De advocaat van Munther A. betwistte de Antwerpse feiten niet, maar ontkende wel dat zijn cliënt een terrorist was. Hij kwam daarvoor met een vreemd verhaal op de proppen. “Zijn geloofwaardigheid valt of staat met z’n hond Oscar”, pleitte meester Peter Gonnissen. De verdediging beweerde dat al het materiaal, dat op de zolderkamer van A. werd aangetroffen, bedoeld was om z’n hond te trainen. “Hij liet die potjes met hasj of kruid van losse flodders opsporen of alarmpistolen. In totaal kende Oscar wel 28 bevelen. Mijn cliënt is geen IS’er. Hij haat IS.” Op 14 november wordt de zaak verdergezet. Dan komt de verdediging van Ali A. aan het woord. (SDV)