Palestijn veroordeeld tot acht jaar voor slagen aan ‘te Westerse’ zus en maken van bom

Twee 31-jarige Palestijnse broers, een tweeling uit Roeselare, zijn in beroep veroordeeld tot drie jaar cel voor slagen aan hun zus die ‘te Westers’ was geworden. Eén van hen kreeg bovendien ook vijf jaar voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. Dat de bom diende om zijn hond op te leiden tot speurhond, geloofde het hof niet.

Op 17 september 2021 drongen de broers Munther A. en Ali A. (31) de woning van hun zus in Antwerpen binnen. Daar deelde het duo uit Roeselare klappen uit aan hun zus en schoonbroer. Volgens het openbaar ministerie was de reden dat de zus ‘te westers’ is. Ze bedreigden hen met een mes en deelden schoppen uit. Bovendien eisten de broers vierduizend euro van het koppel nadat ze geholpen hadden met hun asielaanvraag.

Een week later kon Munther A. worden opgepakt en werd een huiszoeking georganiseerd bij hem thuis in de Hoogleedsesteenweg in Roeselare. Daar trof de politie op de zolder onder meer een half afgewerkte pijpbom aan. Munther A. kreeg 80 maanden gevangenisstraf, waarvan 20 maanden effectief, voor de klappen, het bezit van verboden munitie en het voorbereiden van een aanslag. Zijn broer Ali A. kreeg 40 maanden met uitstel, enkel voor het geweld tegenover zijn zus en schoonbroer.

In beroep

Het parket ging tegen beiden in beroep om acht jaar voor elk te vorderen voor het geweld en nog eens vijf jaar voor de terroristische voorbereidingen. “Dagelijks werd er content gedownload in verband met onder meer aanslagen en IS en boeken geschreven door IS. Het aantal downloads overschrijdt het toevallige en het nieuwsgierige”, aldus de federaal procureur. “Het verslag van DOVO spreekt ook voor zich: de bom was niet gebruiksklaar, maar wel binnen weinig tijd.”

Spijt

Beiden gaven het geweld tegen hun zus toe en zeiden er spijt van te hebben. Ze ontkenden evenwel de godsdienstige redenen. “Ali A. had zoveel gedaan voor hen om hen naar België te halen om zich dan te isoleren en te distantiëren van hun broers”, pleitte advocate Nadia Lorenzetti. Volgens haar heeft Ali A. ook niks te maken met de bom. “Alles wordt op één hoop gegooid omdat ze een tweeling zijn. Maar er is geen enkel bewijs dat hij kennis had van die bom.”

De advocaat van zijn broer, Peter Gonnissen, meende dat zijn cliënt ook nooit de bedoeling had een bom te maken. “Hij wou zijn hond, Oscar, trainen als een politiehond en probeerde de zaken ook er enkel zo echt mogelijk te laten uitzien. “Hij kan apporteren, blaffen, pootjes geven maar ook explosieven en hasj opsporen.”

Volgens zijn advocaat is hij zelfs anti-IS en gebeurde de zoektocht naar terrorisme en IS op het internet enkel in het kader om IS zo goed mogelijk te leren kennen en te weten wat ze doen.” Maar het hof geloofde Munther A. niet. Het veroordeelde hem tot vijf jaar cel voor het maken van de bom. Daarnaast kreeg hij nog eens drie jaar cel voor de slagen aan zijn zus en schoonbroer. Zijn broer, Ali A., werd wel geloofd wat betreft de terroristische voorbereidingen. Hij werd daarvoor volledig vrijgesproken. Voor de slagen aan zus en schoonbroer kreeg hij net als Munther A. drie jaar cel. Munther, pas vrij sinds 17 mei, werd op bevel van het hof, onmiddellijk in de boeien geslagen en naar de gevangenis overgebracht. Ali A. zal zich daar later moeten aanbieden. (OSM)