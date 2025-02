Palestijn (26) veroordeeld voor brandstichting in asielcentrum: “Hij verloor z’n dochter in Gaza en zag geen uitweg meer”

Een Palestijn (26) uit de zwaar geteisterde stad Rafah, verloor z’n dochter tijdens de oorlog, vluchtte naar ons land en stak vorig jaar z’n kamer in brand in het opvangcentrum van Fedasil in Poelkapelle. Hij is nu veroordeeld tot vijftien maand cel met probatie-uitstel.

De hulpdiensten moesten vrijdag 5 juli 2024 rond 10.40 uur uitrukken naar het opvangcentrum van Fedasil in Poelkapelle na een melding van brand. De vuurhaard situeerde zich in een kamer in ‘Blok P’, een wooneenheid op de terreinen van Fedasil. Bij aankomst van de brandweer waren alle 52 bewoners uit het woonblok geëvacueerd. De brand was uitslaand en vernielde de kamer, maar was vrij snel onder controle. De rest van het gebouw had rookschade, werd een tijdje onbewoonbaar verklaard en voor de bewoners is noodopvang gezocht.

Medewerker naar ziekenhuis

Een medewerker van het centrum was overgebracht naar het ziekenhuis voor een controle na rookintoxicatie. Even later raakte bekend dat een 26-jarige Palestijn gearresteerd en aangehouden was voor brandstichting. Deze man moest zich verantwoorden in de correctionele rechtbank van Ieper, waar de procureur een gevangenisstraf vorderde van een jaar met probatie-uitstel. “De beklaagde had met opzet zijn matras in brand gestoken”, verklaarde de procureur. “Hij heeft bewust gewacht tot hij alleen was in de kamer om de brand te stichten.”

De Palestijn bleek geboren in Rafah, een Palestijnse stad in de Gazastrook. Na de escalatie van het Israëlisch-Palestijns conflict op 7 oktober 2023 ging het beeld ‘All eyes on Rafah’ viraal: een prent met van een gigantisch vluchtelingenkamp, gemaakt met artificiële intelligentie. Bij een luchtaanval op Rafah stierven vorig jaar 45 Palestijnen, onder wie heel wat vrouwen en kinderen, honderden anderen raakten gewond.

Dochter verloren

“De man is zijn dochter verloren en zijn vrouw liep zware verwondingen op”, zei z’n advocaat in de rechtbank. “De situatie daar is heel schrijnend. De man had het erg moeilijk in die periode en moest alles wat in Gaza gebeurde verwerken. Hij zag geen uitweg meer.”

Intussen is zijn asielaanvraag goedgekeurd, dat bevestigde z’n advocaat. “Op het moment van de feiten was de man onder invloed van cannabis. Hij laat zich begeleiden voor zijn psychische en drugsproblematiek. Hij houdt contact met zijn familie en wordt ondersteund in de gevangenis. We pleiten om alleen de rest van de gevorderde gevangenisstraf uit te voeren via probatie-uitstel.”

Celstraf

Intussen onderging hij een zevental maanden voorlopige hechtenis. Bij het uitspreken van het vonnis herkwalificeerde de rechter de tenlastelegging van opzettelijke brandstichting van een onroerend goed naar een bewoond pand met menselijke aanwezigheid. Hij is veroordeeld tot vijftien maand cel met probatie-uitstel voor een duur van vier jaar, met uitzondering van de al ondergane voorlopige hechtenis. Fedasil stelde zich burgerlijke partij en krijgt een voorlopige schadevergoeding van 12.766 euro.

Spijt

De Palestijn sprak tijdens de pleidooien ook persoonlijk tot de rechter met bijstand van een tolk. “Ik heb enorm veel spijt. Ik was erg gestresseerd en besef dat ik fouten heb gemaakt, onder meer onder invloed van drugs. Ik moet hieruit leren.” De man waarschuwde eerst een kamergenoot. “Die lag te slapen. Ik maakte hem wakker en vroeg de kamer te verlaten.”

“Waren elders in het gebouw nog mensen aanwezig?”, vroeg de rechter. “Besef je dat het erg gevaarlijk was?” “Daar stond ik toen niet bij stil, nu wel”, antwoordde de man. “Ik ben gestopt met drugs. Ik was niet verslaafd, maar had er behoefte aan door mijn problemen.”

De rechter polste bij de man naar zijn plan voor de toekomst. “Ik heb heel veel doelen, waaronder de taal leren en werk vinden. Ik krijg momenteel Nederlandse les en eerder werkte ik al in een bedrijf dat boter maakt in Izegem. Wanneer ik vrijkom, kan ik terecht bij familie in Roeselare.”

De procureur schetste naast het druggebruik een context van “medicatie die moest aangepast worden, frustratie door zijn situatie en zorgen voor zijn familie”. “Alle begrip daarvoor, maar uiteraard is zo’n reactie niet oké om de eigen situatie aan de kaak te stellen”, aldus de procureur die hoopt dat de persoonlijke problematiek van de man aangepakt kan worden met behulp van de gevorderde probatievoorwaarden.

“De procureur was mild door zijn persoonlijke situatie: een gevorderde gevangenisstraf van een jaar met probatie voor brandstichting is niet zo veel”, erkende de raadsman van de Palestijn na de pleidooien. “Deze man wist niet meer wat te doen. Een psychiater had gezegd dat hij 100 procent normaal is en hij heeft altijd goed meegewerkt.” (TP)