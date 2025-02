Ouders van baby’tje dat zwaar hersenletsel opliep vrij onder voorwaarden

De Brugse onderzoeksrechter heeft de twee ouders die verdacht werden van mishandeling van hun baby vrijgelaten onder voorwaarden. Het koppel belandde in de cel nadat hun jonge spruit op de spoeddienst terecht kwam met een ernstig hersenletsel. De artsen stelden zich vragen en alarmeerden de politie.

Het incident deed zich voor in september in CIG Ten Anker in de Heilig Hartlaan in Oostende, de uitvalsbasis van de non-profit organisatie binnen het agentschap jongerenwelzijn in de provincie West-Vlaanderen. Het is een centrum voor integrale gezinszorg waar kinderen en hun ouders samen behandeld worden. Dat gaat van begeleiding tot verblijf. Het centrum richt zich voornamelijk op zwangere vrouwen, tienerouders en ouders met jonge tot heel jonge kinderen. In de meeste gevallen – zo’n 80 procent – gaat het om mensen uit de regio.

Afgelopen september voorspelden heel wat aanwezige hulpdiensten weinig goeds. In het centrum raakte een erg jonge baby gewond. Het kindje werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere verzorging. Daar stelden de artsen vrijwel meteen een ernstig hersenletsel vast. Het ziekenhuis verwittigde de politie, omdat de verwondingen toch enige vragen opriepen. Het baby’tje overleefde uiteindelijk wel het incident, maar hoe de letsels veroorzaakt werden bleef één groot vraagteken.

Voorwaardelijk vrij

Het West-Vlaamse parket organiseerde eind januari een reconstructie, omdat het nog steeds niet duidelijk is hoe het kindje het hersenletsel opliep. Werd het door elkaar geschud en getroffen door het zogenaamde shakenbabysyndroom? Of was een noodlottige val, en dus een ongeluk, de oorzaak? En als deze zaken niet gebeurden, wat dan wel?

De kersverse ouders vlogen na de feiten in de cel, maar werden op 31 januari vrijgelaten onder voorwaarden. Dat bevestigt het parket. Het onderzoek naar de feiten blijft wel gewoon verder lopen.