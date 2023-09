Ouders lezen emotionele brief voor in rechtbank nadat baby onherstelbare hersenschade oploopt bij onthaalmoeder: “Niet het noodlot, maar zij heeft die dag toegeslagen”

“Ons kind is zwaar beperkt door jouw toedoen.” Aan het woord is de mama van Achiel, die acht jaar geleden slachtoffer werd van het shakenbabysyndroom bij een Waregemse onthaalmoeder. Hij liep als baby onherstelbare hersenschade op. De onthaalmoeder riskeert nu twee jaar cel met uitstel, maar houdt vol dat ze Achiel niet dooreenschudde

De feiten dateren al van 2 november 2015, maar de ouders van Achiel herinneren zich die dag nog als gisteren. “Het is de dag dat onze echte Achiel gestorven is”, zei de mama van Achiel dinsdag in de correctionele rechtbank van Kortrijk.

Emotionele brief

Ze las een emotionele brief voor, rechtstreeks gericht aan onthaalmoeder G.S. (45). “Je hebt ons geluk als kersverse ouders ontnomen. Besef je wel wat je hebt aangericht en hoe het leven van Achiel er nu uitziet? We zijn meer dan trots op hoe hij het allemaal doet, maar hij moet veel meer dan een ander kind zijn best doen om iets nieuws te leren. In plaats van sjotten en ravotten kijkt hij liever toe en waar andere kinderen op ontdekkingstocht gaan, blijft hij bij wat hij kent.”

“De grootste fout van ons leven was blijkbaar de keuze voor deze crèche”, voegde de vader van Achiel er nog aan toe. Ook de advocaat van de ouders was hard voor onthaalmoeder G.S. en schetste een vernietigend beeld van haar.

Drankprobleem

S. zou in de periode van de feiten met een drankprobleem gekampt hebben – een buurvrouw rook alcohol in haar adem – en stuurde op 2 november berichten dat ze die dag geen zin had om te werken en een moeilijke dag had. “Niet het noodlot, maar zij heeft toegeslagen die dag”, zei de advocaat.

Volgens de slachtoffers en het Openbaar Ministerie ging het hier namelijk om opzettelijke slagen en verwondingen en niet om een onvoorzichtigheid, zoals G.S. volhoudt. Zij gaf toe dat ze Achiel in de stress van de dag misschien wat ruw in zijn parkje legde, maar ontkent in alle talen dat ze hem dooreenschudde.

Mening experts

Niet minder dan zes experts spreken dat echter tegen en zijn zeker dat het over een geval van shaken baby gaat. Slechts één tegenexpert, aangesteld door de verdediging, spreekt dat tegen. “Spreek nu toch eens eindelijk de waarheid”, zei de advocaat van de ouders streng. “Je hebt het leven van dat manneke en zijn familie kapotgemaakt, een sorry is het minste wat je kan doen.”

“Ik ben twaalf jaar onthaalmoeder geweest, met hart en ziel”, zei G.S. zelf. “Het doet mij pijn wat er mij in mijn schoenen geschoven wordt. Ik heb Achiel geen pijn gedaan.” (JF)