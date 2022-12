Oudenburgse poetsvrouw die voor duizenden euro aan juwelen roofde bij klanten krijgt 100 uur werkstraf

Een 33-jarige vrouw uit Oudenburg heeft voor de Brugse rechtbank 100 uur werkstraf gekregen voor juwelendiefstallen bij mensen waar ze als poetsvrouw aan de slag was.

Het gerecht kreeg S.D. in de gaten bij een routinecontrole bij een Oudenburgse juwelier. De vrouw had er op een paar maanden tijd liefst dertien keer juwelen verkocht. Ze beweerde telkens dat het om oude sieraden van haar grootmoeder ging. S.D. kreeg in totaal 7.500 euro voor het goudwerk, dat vervolgens versmolten werd.

Goudwisselkantoor

Verder onderzoek wees uit dat S.D. ook bij een juwelier en goudwisselkantoor in Oostende juwelen had aangeboden. Toen de speurders vernamen dat de vrouw als poetsvrouw actief was, legden ze bij haar klanten foto’s voor van de juwelen die zij bij de Oudenburgse juwelier had aangeboden.

Drie klanten uit Oostende, Jabbeke en Bredene herkenden sieraden, die tussen mei en december vorig jaar waren verdwenen. “Die juwelen hadden een grote emotionele waarde”, stelde een slachtoffer. “Het ging om juwelen van mijn overleden vader en dementerende moeder. Er stak zelfs een verlovingsring bij.”

Financiële problemen

S.D. bekende de meeste feiten. Ze ging naar eigen zeggen door een moeilijke periode na het overlijden van haar moeder. Ze had ook financiële problemen. Twee slachtoffers stelden zich burgerlijke partij en kregen respectievelijk 5.500 en 5.000 euro schadevergoeding toegekend. (AFr)