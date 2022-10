Oudenburgse bedenker verdwaalpalen riskeert zes maanden cel na talloze dreigmails naar kustreddingsdienst

De geestelijke vader van de verdwaalpalen aan de Belgische kust riskeert voor de Brugse rechtbank zes maanden celstraf, eventueel voorwaardelijk, voor elektronische overlast ten aanzien van de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV). In het kader van een aanslepende vete stuurde Dominiek V. (68) uit Oudenburg talloze e-mails naar IKWV, waarin hij de dienst niet enkel zwart maakte maar ook de medewerkers bedreigde. “Al acht jaar lang worden zij door die man geterroriseerd.”

In 1991 werden de oriëntatiepalen van Dominiek V. geïntroduceerd op de Belgische stranden. Jarenlang waren de kleurrijke boot, trein, vis, banaan, bal en huis een vaste waarde aan de kust.

Huur- en onderhoudsgeld

Dankzij sponsors kon V. de palen gratis ter beschikking stellen maar toen de belangrijkste daarvan in 2013 afhaakten begonnen de problemen. V. vroeg plots en eenzijdig 400 euro huur- en onderhoudsgeld per paal waarop heel wat kustgemeenten het systeem lieten varen.

Omdat de kustreddingsdienst IKWV een uniform systeem wilde, werden in 2014 in samenwerking met Plopsaland armbandjes geïntroduceerd waarop ouders de naam van het kind en een telefoonnummer konden plaatsen. V. zag de verdwijning van zijn geesteskind met lede ogen aan en begon de kustreddingsdienst te bestoken met e-mails.

Acht jaar terreur

“Al acht jaar lang wordt mijn cliënt door die man geterroriseerd”, stelt Hannah Laureyns, de advocate van IKWV. “Hij maakte de kustreddingsdienst niet enkel zwart maar bedreigde ook zijn medewerkers. Ik ga de bloedhonden op jullie loslaten, schreef hij onder meer.”

Meester Laureyns vroeg 2.500 euro morele schadevergoeding voor de kustreddingsdienst. “Mijn cliënt heeft heel veel geduld gehad en wou een proces absoluut vermijden. Maar omdat deze man maar niet wou stoppen met verdachtmakingen en dreigementen, stapte de kustreddingsdienst uiteindelijk naar de politie. Hij heeft geen enkel schuldinzicht en blijft zich wentelen in een slachtofferrol. Hij blijft trouwens nog altijd e-mails sturen.”

Pathologisch

Het openbaar ministerie vroeg zes maanden celstraf voor V., eventueel voorwaardelijk. “Iedereen mag het oneens zijn met een beslissing en zijn ongenoegen daarover uiten”, stelde procureur Lode Vandaele. “Maar het mag niet pathologisch worden en uitmonden in wraak. Dit gaat niet meer over de inhoud. Hier wordt op de man gespeeld en dat moet stoppen. En als het niet stopt, zullen we niet aarzelen om een nieuwe rechtszaak op te starten.”

V. was donderdag niet aanwezig op de zitting. “Hij is veel te emotioneel”, stelde zijn advocaat Arent Lievens. “Mijn cliënt vermoedde allerlei politieke machinaties achter de beslissing om zijn palen weg te nemen. Hij voelde zich ook verraden. Zijn palen waren gekoppeld aan bandjes. Hij vindt dan ook dat de reddingsdienst met die Plopsabandjes zijn idee heeft gestolen.”

Vrijspraak

“Mocht de kustreddingsdienst gewoon eerlijk geantwoord hebben op zijn vragen dan zou hij wel gekalmeerd zijn. Zijn bedrijf ging intussen in vereffening. Mijn cliënt blijft erbij dat hij correct heeft gehandeld en wij vragen dan ook de vrijspraak.”

De rechtbank doet uitspraak op 3 november. (AFr)