Oud-substituut-procureur Wilfried Vandenbussche vreest voor Veurnse rechtbank: “Sluiting in 2030?”

Volgens oud-substituut-procureur Wilfried Vandenbussche staat in de sterren geschreven dat ten laatste in 2030 de rechtbank van Veurne afgeschaft wordt omdat het huurcontract dan op zijn einde loopt. “Nu al wordt de territoriale bevoegdheid van de rechtbank van Veurne ingeperkt”, zegt hij.

De rechtbank van Veurne is op vandaag één van de vier afdelingen van de rechtbank van West-Vlaanderen, maar volgens Wilfried Vandenbussche, die in 2013 met pensioen ging als subsituut-procureur van de Veurnse rechtbank, is men al jaren bezig met het uithollen van de afdeling met het oog op een definitieve sluiting.

Twee opties

“De rechtbank van Veurne was ooit eigendom van de Belgische staat. Daarnaast bouwden ze het financiëngebouw. Die twee gebouwen vormen een eenheid, maar in 2003 werd het gebouw verkocht aan een privaat persoon om dan onmiddellijk weer te huren. Dat was al raar. De diensten werden overgebracht naar andere plaatsen in de provincie en nu staat dat gebouw leeg. Maar doordat je het geheel huurt, betaal je voor twee gebouwen waarvan maar één gebouw nog in gebruik is. De huurtermijn loopt echter op zijn einde in 2030.”

Volgens Vandenbussche zijn er dan twee mogelijkheden. “Ofwel zegt de verhuurder: ik geef de opzeg van een jaar en ga er appartementen bouwen. Ofwel beëindigt de huurder het contract, mits een opzeg van zes maanden.”

Ze plegen sluipmoord op rechtbank van Veurne

“Wat kan de voorzitter dan doen? Hij kan in paniek slaan en alle personeel verhuizen naar Brugge. Maar dat is geen functioneel beleid meer, want zo wordt de voorzitter door de Belgische staat verplicht om de hete kolen uit het vuur te halen. Dat wordt dus een catastrofe in 2030.”

“Nu al zijn ze bezig de werking van de rechtbank van Veurne te beknotten. Zo werden in het noorden de regio’s Koekelare en Kortemark al overgeheveld naar Brugge. In het zuiden werd Lo-Reninge een bevoegdheid van de rechtbank van Ieper. De territoriale bevoegdheid werd altijd maar verder ingeperkt. Dat is een sluipmoord op de rechtbank van Veurne.”

Geen weet van sluiting

West-Vlaams procureur des konings Filiep Jodts zegt dat het gaat om een indianenverhaal. “Het vorige huurcontract liep af in 2021. Er was een clausule dat de huurovereenkomst automatisch zou verlengd worden naar 2030. Daarna zal er opnieuw een verlenging komen of naar andere oplossingen gezocht worden. Maar er wordt nu totaal niet gesproken over het stopzetten van het contract na 2030.”

Dat de territoriale bevoegdheid van de rechtbank van Veurne ingeperkt werd, ontkent de procureur des konings niet. “In 2018 hebben ze de kantons hertekend. Daardoor zijn er vier van de tien gemeenten van Veurne overgeheveld. Houthulst en Lo-Reninge zijn naar Ieper gegaan, Kortemark en Koekelare naar Brugge. Ik had destijds ook aangekaart dat dit gevolgen zou hebben voor Veurne naar grondgebied toe. Ze hebben dat een beetje weggewuifd en pas later ingezien.”

Door digitalisering zullen veel taken wegvallen, dus er is ook minder personeel nodig

Jodts benadrukt dus dat hij geen weet heeft van een mogelijke sluiting van de rechtbank van Veurne, maar persoonlijk sluit hij niet uit dat er in de toekomst herschikkingen zullen gebeuren. “We gaan nu volledig over naar digitale dossiers. In de toekomst zullen er dus veel taken voor personeelsleden wegvallen. Dat zal onherroepelijk leiden tot een vermindering van het personeelsbestand en als je minder personeel hebt dan heb je ook minder ruimte nodig.”