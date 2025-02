Oud-medewerkers De Zathe in Nieuwpoort riskeren 1 jaar cel met uitstel na wansmakelijke aerosolgrap

“Het is echt absurd dat ze niet doorhad dat het een grap was.” Een 50-jarige voormalige hoofdverpleegkundige en 64-jarige verpleegkundige van woonzorgcentrum De Zathe in Nieuwpoort kunnen niet geloven dat ze 1 jaar cel met uitstel riskeren nadat ze een collega een aerosoltherapie van liefst 45 minuten lieten uitvoeren via de anus van een 90-jarige man. Uit het onderzoek bleek dat er heel wat fout liep in het rusthuis, want drie andere bejaarden liepen bij incidenten verwondingen op. De 64-jarige oud-directeur riskeert eveneens 1 jaar cel wegens schuldig verzuim.

“Waarom wordt R. eigenlijk medicatie via water voorgeschreven omdat hij geconstipeerd is? Dat is toch raar? Zou het niet grappig zijn moesten we onze jonge collega laten geloven dat er een nieuwe aerosol-techniek is die via de anus moet?” Op vrijdag 12 oktober 2017 werd wat afgelachen in woonzorgcentrum De Zathe in Nieuwpoort, toen verpleegkundige J.S. (64) met deze grap op de proppen kwam. Ook hoofdverpleegkundige S.V. (50) zag er de lol van in.

Dagboek vol aantekeningen

Maar hun jongere collega had de grap niet door en deed effectief wat haar gevraagd werd. Een 90-jarige man onderging ‘s avonds 45 minuten lang aerosoltherapie via zijn anus, wat verschrikkelijke taferelen opleverde.

Toen nog een andere verpleegkundige het nieuws hoorde, stapte ze met haar dagboek vol aantekeningen naar een gemeenteraadslid. De politie en het parket werden verwittigd waarna een grondig onderzoek heel wat aan het licht bracht.

Wantoestanden

Zeven jaar later staan J.S. en S.V. terecht voor mensonterende behandeling, schuldig verzuim en onopzettelijke slagen en verwondingen, oud-directeur H.V. enkel voor de laatste twee tenlasteleggingen. “Na de wansmakelijke grap met de aerosol – ‘kan u zich dat voorstellen wat die man meemaakte toen hij zich hevig verzette?’ -, kwamen nog heel wat zaken naar boven”, sprak de procureur.

“In het dagboek van de collega werden wantoestanden van jarenlang beschreven. Via patiëntendossiers en medische dossiers spitte onze deskundige alles uit, een waar monnikenwerk. Daaruit bleek niet alleen dat de administratieve opvolging in De Zathe heel wat te wensen overliet, maar kwam nog heel wat naar boven.” Ik vraag voor allen 1 jaar cel met uitstel en 400 euro boete.

Hersenbloeding na val

Zo bleken drie bejaarden verwondingen te hebben opgelopen in het ziekenhuis. Die feiten gebeurden tussen 2012 en 2017. Een dame liep een gebroken knie op toen ze verkeerd in een zetellift werd geplaatst en een 84-jarige man stierf er zelfs door een hersenbloeding na een val. “En de familie kwam de ware toedracht pas 9 jaar later te weten”, pleitte advocaat Brecht Ghekiere namens de nabestaanden.

“Het bleek dat hij onvoldoende gefixeerd werd en onbeheerd op het toilet werd nagelaten. Daarbij kwam hij ten val en liep hij fatale bloedingen op. Maar wat gebeurde er? Ze stopten hem gewoon in bed en pas de volgende dag werd hulp geroepen. Te laat.” Er werd 18.000 euro schadevergoeding gevraagd.

Absurde grap

De drie beklaagden waren niet bij alle feiten aanwezig maar worden wel vervolgd voor schuldig verzuim bij die feiten. Ze vragen allen over de volledige lijn de vrijspraak. “Onze cliënt is 20 jaar verpleegster en heeft een vlekkeloos parcours”, zeggen de advocaten van hoofdverpleegkundige S.V.

“Die grap met de aerosol werd niet door haar bedacht maar ze speelde het spel wel mee. Een inschattingsfout en wansmakelijk, maar niet strafbaar. Er waren heel wat systeemfouten in De Zathe maar daarvoor is zij niet verantwoordelijk.”

Vrijspraak gevraagd

Dat beaamt ook oud-directeur H.V. “Ik wist van deze feiten niks af”, sprak hij. “Ik heb me altijd voor alle personeel én bewoners ingezet op de werkvloer en heb veel dingen aangekaart aan hogerhand, want ik moest aan anderen verantwoording afleggen. Daarmee werd niks gedaan.”

Ook bedenker van de grap, verpleegkundige J.S. wil de vrijspraak. “Het is gewoon absoluut absurd dat haar collega, een gediplomeerde verpleegkundige, deze therapie toepaste terwijl het duidelijk om aerosoltherapie gaat.”

Imagoschade

Ook het OCMW van Nieuwpoort stelde zich burgerlijke partij. “Voor een symbolische euro”, stelt meester Bart Staelens. “Het OCMW en de stad Nieuwpoort leden hier zware imagoschade en iedereen heeft daar zijn rol in. Hetzij door de feiten zelf, hetzij door de andere kant op te kijken.”

“Het feit dat men nog maar deze wansmakelijke grap kan bedenken, en dat deze onmenselijke behandeling door hun toedoen werd uitgevoerd, is een bewijs van hoe diep de wortel in De Zathe zat.” Vonnis op 12 maart. (JH)