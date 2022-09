Organisator van seksfeestjes uit Kuurne wil werkstraf

Een man (40) uit Kuurne vraagt in beroep een werkstraf voor de organisatie van tientallen seksfeestjes in hotels in de Gentse rand.

Een kleine tien jaar lang werden de feestjes georganiseerd in daghotels in Wetteren, Nazareth en De Pinte, soms verschillende per dag. Maar via een anonieme brief kwam dat aan het licht. Hij plaatste niets aan de verbeelding overlatende advertenties waar mannen op af kwamen. Bij een gangbang betaalden mannen 150 euro voor seks zonder condoom, 130 euro met. De Gentse rechtbank veroordeelde de man tot één jaar cel met uitstel en 28.000 euro boete, gedeeltelijk met uitstel. Zo’n 82.000 euro winst moet hij terugbetalen. Maar in beroep meent zijn advocaat, Joris Van Cauter, dat het slechts om een 40tal feestjes ging in die tien jaar. “Steeds ook met respect voor de dames, niemand werd verplicht!”

In januari 2020 viel de politie op een feestje in een hotel in Wetteren binnen, maar deed zich eerst voor als klant. Pas binnen, maakten de agenten zich bekend. Daarom vindt Van Cauter dat zijn cliënt moet worden vrijgesproken door die procedurefout. Als het hof de man toch schuldig zou verklaren, vraagt hij in plaats van een jaar cel, een werkstraf. . “De dames namen vrijwillig deel en waren bewust van mogelijke risico’s. Ze werkten al in de prostitutie en wilden geld verdienen. Van aanzet tot prostitutie of mensenhandel kan dus geen sprake zijn.” De man zelf beseft naar eigen zeggen dat hij fout was. “Maar ik heb nooit één van de dames verplicht om deel te nemen.”

Uitspraak op 25 oktober. (OSM)