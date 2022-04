Orale seks in duinen nabij naaktstrand in Bredene kan zeven maanden cel opleveren

Een 36-jarige man uit Izegem riskeert in de Brugse rechtbank zeven maanden cel en een geldboete van 1.200 euro voor openbare zedenschennis.

Op 6 augustus vorig jaar patrouilleerde de politie in de Spanjaardduinen op de grens van De Haan en Bredene. De locatie nabij het naaktstrand is een bekende ontmoetingsplek voor homoseksuelen die er in het openbaar seks met elkaar hebben. Tijdens de patrouille zagen de agenten hoe T.C. zich in de duinen oraal liet bevredigen door een andere man.

Omdat de Pakistaan in 2020 al achttien maanden cel kreeg voor openbare zedenschennis en aanranding van een minderjarige werd hij voor de strafrechtbank gedaagd. De man kwam zich zonder advocaat verdedigen en gaf aan zich te schamen. “Ik ga het nooit meer doen”, stamelde hij. De man die T.C. van orale seks bediende, kwam weg met een minnelijke schikking van 450 euro. De rechtbank doet uitspraak op 12 mei. (AFr)