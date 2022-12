Opschorting voor politieman uit Wingene die familie en kennissen opzocht in databanken

Een 54-jarige politieman uit Wingene heeft van de Brugse correctionele rechtbank opschorting van straf gekregen voor misbruik van vertrouwen. C.V. zocht zonder geldige reden gegevens van familieleden en kennissen op in verschillende databanken. Het openbaar ministerie had een straf met uitstel gevorderd.

De beklaagde was tot september 2020 aan de slag als wijkagent in Brugge. In die periode zocht hij in de databanken van DIV (Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen) en ANG (Algemene Nationale Gegevensbank) naar zijn eigen gegevens. Later werkte V. bij het technisch steunteam van de scheepvaartpolitie, waar hij tot februari 2021 in verschillende databanken ook de gegevens van familieleden en kennissen opzocht. Volgens procureur Yves Segaert-Vanden Bussche geven de feiten duidelijk blijk van normvervaging.

Normvervaging

De verdediging erkende dat er sprake was van normvervaging, maar wees ook op een slechte werksfeer bij de technische ondersteuningsdienst. Volgens meester Kris Vincke verveelde zijn cliënt zich regelmatig wanneer hij de scanners in de haven van Zeebrugge moest bedienen. Tijdens die dode momenten zou V. de opzoekingen gedaan hebben. “Daar was geen kwaad opzet mee gemoeid en de gegevens werden ook niet verspreid”, klonk het. De verdediging pleitte dan ook met succes dat het niet om hacking ging, maar om misbruik van vertrouwen. De beklaagde zocht onder andere op waar oude jeugdvrienden tegenwoordig wonen, maar checkte naar eigen zeggen uit nieuwsgierigheid bijvoorbeeld ook zijn tuinman of een ex-vriendin van zijn zoon.

Meester Vincke vroeg om de beklaagde opschorting van straf te geven. Daarbij werd verwezen naar zijn blanco strafblad en zijn blanco tuchtdossier. V. werkt nog steeds voor de politie en heeft geen nieuwe misstappen meer begaan. “Het is voor mij een hele harde les geweest”, zei hij in zijn laatste woord.