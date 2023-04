Opnieuw uitstel in zaak rond moordpoging bij motorclub No Surrender in Zwevezele

Voor de Brugse strafrechtbank is het proces rond een gruwelijke moordpoging bij motorclub No Surrender maandag nogmaals uitgesteld. Het is wachten op een uitspraak van het Hof van Cassatie over een wrakingsverzoek van de verdediging.

In de nacht van 14 op 15 december 2018 werd P.B. ontvoerd en meegenomen naar het clublokaal van de motorbende in Zwevezele. De Brugse vijftiger werd er door meerdere mannen gruwelijk mishandeld met een klauwhamer en een bunsenbrander. Daarna werd hij halfnaakt en in de vrieskou gedumpt op een bedrijventerrein in Moeskroen. Een alerte bewakingsagent bracht hem naar het ziekenhuis en redde zo zijn leven.

Afrekening

Pas elf maanden na de feiten verklaarde P.B. dat het om een afrekening ging binnen de West-Vlaamse chapter van motorclub No Surrender. Vijftien beklaagden werden voor de rechtbank gedaagd. Daarvan staan er veertien terecht voor poging tot moord. Tijdens de start van het proces in november vroeg de procureur tien jaar cel voor president Angelo T. (47). De anderen riskeren tot zes jaar effectief.

Wrakingsverzoek

Omdat het slachtoffer zich pas op de valreep besliste om zich burgerlijke partij te stellen werden de pleidooien van de verdediging uitgesteld naar 6 maart. Omdat Frank Scheerlinck, de advocaat van Angelo T., die dag niet kon, vroeg hij een kort uitstel. Toen de rechters hem dit weigerden, legde meester Scheerlinck op 14 februari een wrakingsverzoek neer.

Begin maart wees het Gentse hof van beroep het wrakingsverzoek af omdat het te laat werd ingediend. Meester Scheerlinck stapte hierop naar het Hof van Cassatie, dat zich op 18 april over de zaak zal buigen. Het strafproces zal pas op 5 juni worden voortgezet. (AFr)