Opnieuw tien jaar cel voor tienerpooier die jonge meisjes in prostitutie dwong

De 28-jarige Izegemnaar Sammy L. is ook in beroep veroordeeld tot tien jaar cel voor zijn rol als tienerpooier. De twintiger dwong vijf tienermeisjes – het jongste was amper veertien jaar oud – in de prostitutie en verdiende daar een fortuin mee.

Het onderzoek ging begin 2020 van start en een kleine twee maanden later zat Sammy L. achter de tralies op verdenking van mensenhandel, uitbuiting van prostitutie, verkrachting en slagen. De Izegemnaar dwong in totaal vijf jonge meisjes tussen de veertien en achttien jaar in de prostitutie. Als ze tegenstribbelden, bedreigde hij hen of gebruikte hij geweld.

Seks in stationstoiletten

Hij voerde hen rond met zijn BMW naar klanten in onder meer Oostkamp, Kortemark, Gent en Kortrijk. Ze moesten seks hebben in stationstoiletten en tijdens hun maandstonden. Om de meisjes –afkomstig uit Izegem, Waregem, Kortrijk, Sint-Niklaas, Hamont-Achel, Kruisem en Antwerpen- over de streep te trekken, stopte hij hen drugs toe. Naast de vijf meisjes die hij rondvoer, waren er nog twee meisjes.

Zij moesten zich niet prostitueren, maar met het ene meisje had L. wel seks toen ze amper dertien jaar was en ten aanzien van het andere stond hij terecht omdat hij haar drugs gaf.

L. werd in Brugge veroordeeld tot tien jaar effectieve celstraf, een effectieve geldboete van 48.000 euro en de verbeurdverklaring van 122.950 euro winsten. In beroep werd de gevangenisstraf van tien jaar bevestigd, maar de geldboete daalde naar 8.000 euro. Wel werd zijn BMW –waarmee hij de meisjes rondvoer- verbeurd verklaard, net als opnieuw 122.950 euro inkomsten.

(OSM)