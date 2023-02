Opmerkelijk lagere straffen voor mensensmokkelaars die dood veroorzaakten van 39 Vietnamese migranten in Essex

Het hof van beroep in Gent heeft de leider van een grote Vietnamese mensensmokkelbende veroordeeld tot tien jaar cel. Bij zo’n transport naar Engeland kwamen in 2019 39 migranten om het leven in een Zeebrugse koelwagen. In eerste aanleg kreeg Vo Van Hong nog 15 jaar. Eén medebeklaagde ziet zijn straf dalen van tien jaar vier jaar cel. Vier taxichauffeurs en drie verhuurders van appartementen werden vrijgesproken.

Op 23 oktober 2019 werden 39 levenloze lichamen, onder wie die van drie minderjarigen, ontdekt in een koelwagen in Grays, een gemeente in het Zuid-Engelse graafschap Essex. De slachtoffers kwamen door verstikking om het leven. Vrij snel bleek dat de container de namiddag daarvoor vanuit Zeebrugge was vertrokken naar Purfleet.

12.000 euro voor reis

In het Belgische luik van het onderzoek kwamen twee safehouses in Anderlecht in het vizier van de speurders. Vanuit de panden in de Ninoofsesteenweg en de Gespstraat waren ook op 22 oktober vijftien Vietnamese migranten naar het Noord-Franse Bierne gebracht. Daar werden ze in de container verstopt. De slachtoffers betaalden gemiddeld ruim 12.000 euro voor hun clandestiene reis via Rusland naar Europa. Daarna moest gemiddeld nog eens bijna 12.000 euro neergeteld worden voor de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk.

“Vo Van Hong profiteerde van wanhopige mensen en wilde een zo hoog mogelijke winst maken”

Vo Van Hong werd door het federaal parket gezien als de leider van de criminele organisatie. Als spilfiguur kreeg hij 15 jaar cel in Brugge. Het hof van beroep milderde die straf nu naar tien jaar cel. Het hof oordeelde dat deze beklaagde een (in België leidinggevend) smokkelaar was die niets gaf om de menselijke lading. “Hij profiteerde van wanhopige mensen en wilde een zo hoog mogelijke winst maken. Zijn slachtoffers waren zijn inkomen en de veiligheid van de vluchtelingen was in geen enkel opzicht een prioriteit. Ze betaalden immers voor een zitje aan boord, niet voor een veilige aankomst. Het maakte de beklaagde niets uit of mensen stierven tijdens de rit of hun bestemming bereikten. Alle beginselen inzake het respect voor de menselijke waardigheid zijn hem vreemd.” Voor zijn aandeel in 115 slachtoffers, krijgt hij ook een boete van 920.000 euro.

Nog mildere straf

Ook een tweede beklaagde die in eerste aanleg tien jaar had gekregen en tegen zijn bestraffing in beroep ging, ziet zijn straf dalen. “In acht genomen de zwaarte van de (voor het hof bewezen gebleven) feiten en de persoonlijkheid, de kennis en het bewustzijn (opzet) waarmede hij medewerking verleende aan de criminele organisatie), alsmede de rol en positie van deze beklaagde binnen de organisatie, werd de door de eerste rechter opgelegde gevangenisstraf van 10 jaar door het hof herleid tot een effectieve gevangenisstraf van 4 jaar.”

Vrijspraken

Daarnaast werden ook drie mensen vervolgd die appartementen verhuurden aan de mensensmokkelaars die dienden als safehouse. Zij werden in beroep alle drie vrijgesproken. Er waren volgens het hof onvoldoende feitelijke elementen die in strafrecht toelieten hun schuld met de nodige zekerheid vast te stellen. Ten slotte werden ook acht taxichauffeurs vervolgd voor het vervoeren van de transmigranten. Vier van hen werden vrijgesproken, vier anderen kregen lagere straffen dan in eerste aanleg.

Het hof stelde vast dat de Aziatische opdrachtgevers steeds de taxi bestelden en ook steeds de plaats van bestemming doorgaven aan de taxichauffeur, zonder dat de vervoerde personen zelf ook maar enige instemming of opdracht gaven. “Met de vervoerde personen, noch met de opdrachtgevers was er veel contact of communicatie. Het gebeurde zelfs dat de opdrachtgevers zelf in het gps-systeem van de taxi de precieze coördinaten van de plaats van bestemming inbrachten. Deze opdrachtgevers stonden meestal ook in voor betaling van de ritten.”

Eén van hen kreeg zeven jaar effectieve celstraf, maar kreeg in beroep nu twee jaar met uitstel. De drie anderen –die in eerste aanleg veroordeeld werden tot vier jaar- kregen elk één jaar cel, ook met uitstel. Vier andere taxichauffeurs werden over de volledige lijn vrijgesproken, drie daarvan waren reeds in eerste aanleg vrijgesproken. (OSM)