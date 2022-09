Oplichtster uit Torhout die vrouwen ruim 150.000 euro armer maakte, krijgt 40 maanden cel

Een 58-jarige vrouw uit Torhout riskeert in beroep meer dan vijf jaar cel voor de oplichting van twee oudere dames. Ze moet ook onmiddellijk naar de gevangenis.

In mei 2017 deed Yolanda P. haar toenmalige buurvrouw een zakelijk voorstel. De intussen 71-jarige vrouw was op dat moment in een echtscheiding verwikkeld en liet zich overhalen om op haar naam een rekening te openen die door P. beheerd werd. Amper vier maanden later zag het slachtoffer op haar uittreksels dat er om en bij de 150.000 euro van haar rekening verdwenen was.

Blijkbaar versluisde Yolande P. massaal geld naar haar eigen rekening. Met de bijhorende bankkaarten had ze ook tal van luxe-goederen aangekocht. Zo kocht ze een auto voor haar zoon en een caravan aan de kust. Ze betaalde er haar eigen schulden mee af en maakte snoepreisjes, onder meer naar Phantasialand.

Een tweede slachtoffer, een 70-jarige vrouw uit Torhout, leerde P. kennen op een terrasje in de stad. De eenzame vrouw zag in P. een vriendin, maar raakte uiteindelijk bijna 20.000 euro aan haar kwijt. P. kocht namelijk met haar kredietkaart allerhande spullen aan, waaronder een computer en juwelen. Ook huurde ze een huis van haar en vroeg geld voor verbouwingen, die uiteindelijk nooit gebeurden. Het geld verdween met Yolande P.

In eerste aanleg kreeg P. een jaar cel, maar in beroep vorderde de procureur-generaal liefst 68 maanden of omgerekend meer dan vijf jaar. Het hof beperkte de straf uiteindelijk tot 40 maanden cel, maar de procureur-generaal vorderde meteen de onmiddellijke aanhouding van de vrouw. “De vrouw is al 31 jaar bekend bij justitie en heeft al 31 veroordelingen opgelopen, waarvan tien vermogensmisdrijfen.”

Het hof ging in op zijn vraag gezien de ernst van de feiten. Yolande P., die niet aanwezig was bij de uitspraak, zal dus heel snel naar de gevangenis verhuizen. (OSM)