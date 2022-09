Oplichter veroordeeld tot veertig maanden cel

Een man die al acht keer tegen de lamp liep voor oplichting is maandag opnieuw veroordeeld voor valsheid in geschrifte, misbruik van vertrouwen en oplichting. Hij zamelde geld in voor evenementen, maar gaf het daarna zelf uit. Hij ging er ook met een huurwagen vandoor.

De 58-jarige Rik W. is geen onbekende voor het gerecht. In het verleden kreeg hij al een celstraf van 37 maanden voor oplichting en daar komt nu nog eens 40 maanden bij. “Die straf maakte duidelijk geen indruk op hem want hij deed gewoon verder”, zei de procureur tijdens de behandeling van de zaak.

De man ging bij verschillende slachtoffers geld vragen voor de organisatie van een cyclocross of een biljarttornooi, maar de opbrengt stak hij in eigen zak. Hij maakte zelfs flyers voor de verzonnen evenementen om zijn slachtoffers in de val te lokken. Hij lichtte ook een garagist op. Hij wilde zogezegd een nieuwe wagen bestellen en kreeg in afwachting een vervangwagen, maar die bracht hij nooit terug. Een alleenstaande vrouw leende hem een fors bedrag, en ook dat zag ze nooit terug.

De advocaat van de burgerlijke partij noemde Rik W. een “charlatan eersteklas”.