Oplichter uit Middelkerke laat verstandelijk beperkt koppel met zware schuldenberg achter: “Kwetsbare mensen schaamteloos misbruikt”

Een koppel uit Willebroek stopte een gewiekste oplichter meer dan 100.000 euro toe om te ‘investeren in zijn bedrijf’. Maar Bert D. (50) gebruikte het geld voor totaal andere doeleinden. De slachtoffers, die het geld leenden bij de bank, bleven met een zware schuldenberg achter.

De slachtoffers waren vele jaren kind aan huis in het Oostendse hotel waar Middelkerkenaar Bert D. actief was. Ze werkten in een beschutte werkplaats, maar waren wel handelingsbekwaam. D. stelde hen in de loop van 2020 op een bepaald moment voor om te investeren in zijn bedrijf. Hij kon de twee overtuigen om twee leningen aan te gaan voor in totaal 70.000 euro. Dat geld maakten ze aan hem over.

Maar daar bleef het niet bij. D. overtuigde het koppel om ook nog eens een lening van bijna 24.990 euro aan te gaan voor de aankoop van een wagen. Hij garandeerde de slachtoffers dat hij hun geld zou investeren in zijn bedrijf, maar dat bleek een leugen. In de loop van 2022 stapten de gedupeerden naar de politie. Een bankonderzoek wees uit dat D. het geld had uitgegeven aan miniaturen, multimedia en hotels. Hij gebruikte het geld ook om zijn eigen schulden aan te zuiveren.

Schaamteloos misbruik

Op 7 maart 2023 werd D. in de boeien geslagen. In een van zijn gehuurde opslagruimtes vonden de speurders onder meer balpennen met reclame voor zijn bedrijf. Op zijn laptop stond een financieel plan voor zijn firma, waarbij sprake was van een eigen inbreng van 35.000 euro. Hij reed bovendien al anderhalf jaar rond met de wagen die hij aankocht met het geld van de slachtoffers.

D. beweerde dat de slachtoffers van meet af aan wisten dat het geld deels gebruikt zou worden om schulden af te betalen. Maar de Brugse strafrechtbank veegde die uitleg woensdag van tafel. “Hij heeft schaamteloos misbruik gemaakt van de kwetsbaarheid van de slachtoffers, die op vandaag geconfronteerd worden met een grote schuldenberg. Hij draaide hen een rad voor de ogen.”

Bert D. stuurde zijn kat naar het proces en kreeg dertig maanden effectieve celstraf. Aan het gedupeerde koppel kende de rechtbank 126.000 euro schadevergoeding toe.

(AFr)