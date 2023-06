Oplichter misbruikt naam financieel expert Paul D’Hoore om Torhoutse vijftiger 10.000 euro lichter te maken

Een rendement van vijftien procent en begeleiding door financieel expert Paul D’Hoore: het investeringsvoorstel dat een Torhoutse vijftiger kreeg via Facebook leek te mooi om waar te zijn. En dat was het ook. Het slachtoffer zag 10.000 euro in rook opgaan. De oplichter kreeg twaalf maanden celstraf met uitstel.

Op 29 september 2020 stapte een 52-jarige man uit Torhout naar de politie. Hij had via Facebook een vriendschapsverzoek aanvaard van een zekere ‘Eveline’ die hem een investeringsvoorstel had gedaan. Er werd hem een rendement van vijftien procent beloofd en financieel expert Paul D’Hoore zou hem begeleiden. De man kreeg enkele e-mails die van de bekende journalist leken te komen en liet zich uiteindelijk overhalen om 10.000 euro te beleggen.

Geldezel

Het slachtoffer zag zijn geld evenwel niet meer terug en diende een klacht in wegens oplichting. Onderzoek wees uit dat 4.000 euro terecht was gekomen op de rekening van de schoonmoeder van G.D. (47) uit Kruisem. De man had een volmacht op die rekening en schreef meteen 2.000 euro naar zijn eigen rekening.

De rest van de buit belandde op de rekening van S.G. (30) uit het Nederlandse Leiden. De vrouw gaf haar rol als geldezel toe. Naar had G.D. haar gevraagd om tegen betaling 10.000 euro tijdelijk op haar rekening te parkeren. “Ik had door dat er iets niet klopte, maar had geld nodig”, verklaarde ze.

Schadevergoeding

G.D. deed de beweringen van de Nederlandse af als leugens en bleef elke betrokkenheid bij de praktijken ontkennen. “Ze probeerde de schuld in mijn schoenen te schuiven”, stelde hij. Maar de rechter dacht daar anders over. “Hij schermde bewust met de naam van een bekende journalist”, klonk het.

G.D. kreeg twaalf maanden celstraf met uitstel. Zijn Nederlandse kompaan komt weg met een opschorting. Beiden moeten ze 2.050 euro schadevergoeding betalen aan het slachtoffer. Een deel van het ontvreemde bedrag werd al door G.D. teruggestort. (AFr)