Opgefokte jongeman terecht voor messteken aan automobilist in Geluwe

De 25-jarige jongeman uit Geluwe (Wervik) die op 25 november 2022 in de Wervikse deelgemeente automobilist Kevin Devos (32) vijf messteken toebracht, hangt twee jaar cel boven het hoofd. Volgens zijn advocaat lokte het slachtoffer de steekpartij zelf ook wat uit door uit de auto te stappen en de confrontatie aan te gaan.

Op die vrijdagavond reden Kevin Devos en zijn vrouw Hélène Despriet (28) met hun wagen naar het huis van haar ouders in Geluwe, om er te gaan avondeten. Dochtertje Oona-Mae (bijna 4) zat op de achterbank. In de Kleine Wervikstraat, vlakbij de Parklaan, stonden twee mannen op straat. Volgens Kevin Devos was het daardoor onmogelijk om te passeren. Hij claxonneerde, maar dat werkte als een rode lap op een stier voor Marvin V.

De jongeman was onder invloed van cocaïne, cannabis en een liter whisky. “Hij schopte en sloeg op onze wagen. Toen hij naar de passagierskant liep, ben ik snel uitgestapt. Ik wou mijn vrouw en dochtertje beschermen”, verklaarde Kevin daags nadien. “Maar ik kreeg de kans niet om te situatie te ontmijnen. Voor ik het goed en wel besefte, kwam de man snel mijn richting uit. Daarop begon hij uit te halen. Hij raakte me in de hals en de schouder.”

Blijvende hinder

Met een plooimes met een lemmet van 7,5 centimeter aan zijn sleutelbos haalde V. vijf keer uit. Een buurvrouw die door het raam riep en vroeg of het wat stiller kon, leidde de aandacht van V. af waardoor Kevin Devos zelf een slag kon uitdelen en naar zijn wagen vluchten. Op adrenaline reed hij nog zelf naar de spoedafdeling van het ziekenhuis. “Het bloed gutste uit zijn nek”, omschreef zijn advocate. “Hij overleefde het maar ternauwernood. Nog altijd heeft hij last van tintelingen in de vingers.” Kevin zakte zelf naar de rechtbank af om het proces te volgen.

Marvin V. werd door de onderzoeksrechter met een enkelband aangehouden, maar omdat zijn moeder hem niet meer wou opvangen, verdween hij toch naar de gevangenis. Daar blijft hij vandaag nog altijd. De openbare aanklager vroeg de rechter V. tot twee jaar cel voor poging doodslag te veroordelen en een residentiële begeleiding voor zijn problemen te verplichten.

“Hij had geen enkele bedoeling de automobilist om het leven te brengen”, nuanceerde advocaat Filip De Reuse. “Volgens de spoedarts waren er slechts matige verwondingen. Men moet er geen horrorverhaal van maken. Zelfs met zijn IQ van 63 beseft hij dat hij in de fout is gegaan. Maar waarom is het slachtoffer eigenlijk uitgestapt? Hij kon passeren, Marvin en zijn vriend waren zijn auto al voorbij gewandeld. Waarom reed hij gewoon niet verder, dan was dit niet gebeurd. Uitstappen was om miserie vragen.” Hij vond dat er sprake was van uitlokking en een gedeelde verantwoordelijkheid. Op 17 april velt de rechter een vonnis. (LSi)