Opgefokte bromfiets levert twintiger enkele maanden rijverbod op

De 21-jarige K.D. reed meer dan 70 kilometer per uur te snel met zijn bromfiets klasse A en trok daardoor al snel de aandacht van enkele agenten. Na controle bleek dat de bromfiets opgefokt was. En dat was niet de eerste keer dat de jongeman geklist werd. “Door dergelijke snelheid wordt het voertuig gezien als motorvoertuig”, zegt de procureur.

Enkele agenten hielden op 4 november 2023 in Brugge de 21-jarige K.D. staande met zijn bromfiets. De agenten hadden een vermoeden dat de bromfiets klasse A véél te snel reed en voerden daarom een controle uit. Al snel werd het vermoeden van de agenten bevestigd toen bleek dat de bromfiets tot 98 kilometer per uur reed, terwijl eigenlijk 25 kilometer per uur is toegestaan. “Door dergelijke snelheid wordt het voertuig gezien als motorvoertuig”, zegt de procureur. “De jongeman heeft dan ook geen rijbewijs om met een motor te rijden.”

Vonnis

Het was niet de eerste keer dat K.D. geklist werd met een opgefokte bromfiets. In het verleden kreeg de man al eens een werkstraf opgelegd voor de politierechtbank.

De politierechter besloot de twintiger dinsdagochtend te veroordelen tot een rijverbod van vijf maanden. De jongeman moet ook alle proeven en examens afleggen en kreeg een geldboete van 3.200 euro, waarvan de helft met uitstel.