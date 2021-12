Openbaar ministerie vraagt vrijspraak voor Blankenbergenaar (65) die 14-jarige jongen misbruikt zou hebben

Een 65-jarige Blankenbergenaar blijft in beroep het seksueel misbruik van een minderjarige en bezit van kinderporno ontkennen. Ook het openbaar ministerie meent nu dat er twijfel is.

Hoteluitbater P.D. nam in de loop van 2012 een toen veertienjarige jongen onder zijn hoede. Toen de politie lucht kreeg van mogelijk seksueel misbruik, ontkende de jongen dat zelf met klem. Maar zes jaar later stapte hij alsnog naar de politie en verklaarde hij hoe hij al die tijd verkracht werd door P.D., die finaal in de boeien werd geslagen.

Volgens het parket zou P.D. in augustus 2016 ook een zeventienjarige Nederlandse jongen tijdens een nachtelijk toiletbezoek in zijn hotel in het kruis hebben gegrepen. Op de computer van de man werden ook grote hoeveelheden foto’s aangetroffen.

“Maar zelfs de politie schrijft in zijn proces-verbaal dat het niet duidelijk is of het om meerderjarigen of minderjarigen gaat.” De man werd in eerste aanleg vrijgesproken, waar het openbaar ministerie nog aandrong op een veroordeling. In beroep twijfelt de procureur-generaal en vraagt de vrijspraak. “Het risico is te groot op een fout bij een veroordeling.”

Wraakactie

Volgens de advocaat van P.D. gaat het enkel om een wraakactie. “Toen de jongen aan drugs verslaafd raakte en mijn cliënt hem niet langer financieel wou steunen, heeft hij die belastende verklaringen afgelegd.”

Volgens de advocaat zat de politie in een tunnelvisie, maar is er objectief geen bewijs. “Behalve die ene klacht is er niks. Maar zelfs zijn moeder heeft toen niks gemerkt.” Uitspraak op 28 januari.

(OSM)