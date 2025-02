Openbaar Ministerie tekent cassatieberoep aan tegen vrijspraak van drugsinfiltrant

Het parket-generaal heeft cassatieberoep aangetekend tegen een arrest van het hof van beroep in Gent waarbij een 60-jarige man uit Zwevegem werd vrijgesproken voor drugshandel, bendevorming en witwaspraktijken. De man beweerde dat hij met medeweten van de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) en de Amerikaanse DEA (Drug Enforcement Administration) als burgerinfiltrant 1,8 ton cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar België smokkelde. Het hof achtte de infiltratie voldoende aannemelijk, en oordeelde dat hij en vier andere beklaagden hun recht op verdediging in de kern was aangetast.

Franky D. begon enkele jaren geleden met de import van exotische houtsoorten vanuit Zuid-Amerika naar België. Maar hij werd het slachtoffer van de Zuid-Amerikaanse drugsmaffia, die gebruik wilden maken van zijn aanvoerlijn om drugs te smokkelen. Hij wou echter niet meewerken en als gevolg daarvan werden zijn auto en woning in Panama en Costa Rica beschoten.

1,8 ton cocaïne

Vervolgens zou hij in contact zijn gekomen met ene “meneer Manny” die werkte voor de DEA, een Amerikaanse overheidsorganisatie die de illegale drugs bestrijdt in binnen- en buitenland. Met hun medeweten was hij geïnfiltreerd in Portugal en Spanje en kon 1,8 ton cocaïne naar Europa smokkelen. Zelf beweerde hij ook dat hij niet alleen handelde in opdracht van de DEA, maar ook van de FGP Kortrijk. Maar de rechter in Kortrijk achtte dat onvoldoende bewezen. Zijn advocaat ging tegen deze uitspraak in beroep. Volgens hem is het duidelijk bewezen dat hij handelde in opdracht van Amerika en België als burgerinfiltrant.

Niet ontvankelijk

Het hof van beroep verklaarde woensdag de strafvorderingen tegen de man en vier ander beklaagden niet ontvankelijk. Het hof oordeelde dat het recht op verdediging van alle beklaagden in de kern is aangetast, waardoor het recht op een eerlijk proces in zijn geheel onherstelbaar is aangetast. Het hof van beroep in Gent zag ook diverse elementen die het wel degelijk aannemelijk maken dat de eerste beklaagde werd ingezet als burgerinfiltrant door de DEA, en dit met medeweten en medewerking van de FGP Kortrijk. Tegen dit arrest ging het parket-generaal in cassatieberoep. “Ik kan inderdaad melden dat het Openbaar Ministerie cassatieberoep heeft aangetekend in de drughandelszaak waarbij het Gentse hof van beroep de strafvordering onontvankelijk verklaarde omdat één beklaagde zijn rol als infiltrant voldoende aannemelijk zou gemaakt hebben”, bevestigt eerste advocaat-generaal Francis Clarysse van het hof van beroep. (OSM)