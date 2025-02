Op terugweg van AA-bijeenkomst met 1,2 promille achter stuur: automobiliste (50) rij-ongeschikt verklaard

Een 50-jarige vrouw uit Zwevegem was op de terugweg van een bijeenkomst van de Anonieme Alcoholisten toen ze zich bij wegenwerken vast reed en 1,2 promille alcohol in het bloed bleek te hebben. “Ze heeft echt wel een probleem”, vond de openbare aanklager. De politierechter verklaarde ze rij-ongeschikt.

Het was op 17 mei 2024 dat I.V. langs de Doorniksesteenweg in Avelgem aan wegenwerken een stuk met eenrichtingsverkeer inreed en vast kwam te zitten. “Toen ze met een tegenligger geconfronteerd werd”, aldus advocaat Stefaan Bonte.

“Tot 2016 liep ze inderdaad enkele veroordelingen op, maar daarna niet meer. Ze zette al heel wat stappen om van haar probleem af te geraken.”

Niet de eerste keer

Tijdens de zitting van de politierechtbank bleek dat ze evenwel in november 2023 ook al een ongeval had en teveel alcohol achter het stuur had gedronken. Een onderzoek bij een gerechtsarts moet in die zaak duidelijk maken of ze nog rijgeschikt is. De politierechter wachtte niet dat oordeel niet af en verklaarde de vrouw meteen rij-ongeschikt.

Dat betekent dat I.V. voor minstens 6 maanden niet meer met een gemotoriseerd voertuig mag rijden. Eigenlijk is dat geen straf, maar een veiligheidsmaatregel die onmiddellijk in werking treedt. Pas nadat ze zal kunnen aantonen dat ze 6 maanden drugsvrij is, kan ze opnieuw vragen rijgeschikt te worden verklaard.

Ook dat is een beoordeling die dan aan de politierechter, op basis van resultaten van regelmatige bloed- en urinetesten, moet worden voorgelegd. De politierechter sprak ook nog een boete van 1.600 euro en een rijverbod van 45 dagen uit.

