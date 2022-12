Op heterdaad betrapte inbreker in Meulebeke daagt niet op voor proces

De 38-jarige Pool die in de nacht van 27 op 28 oktober bij een inbraak bij Kris Van Parys (65) uit Meulebeke op heterdaad betrapt kon worden, daagde woensdag niet op voor zijn proces in Kortrijk. Er hangt hem een celstraf van vier maanden en een boete van 400 euro boven het hoofd.

Rond 1 uur ’s nachts hoorde gepensioneerd fotograaf Kris Van Parys die bewuste nacht lawaai dat hij niet kon thuiswijzen. Hij stond op, keek door het raam en zag in het nieuwbouwproject dat hij vlak naast de deur realiseert een zaklamp schijnen.

Werkmateriaal

Hij wekte zijn zoon Robrecht. Samen konden ze de inbreker op heterdaad betrappen. Hij bleek al heel wat werkmateriaal in een rugzak te hebben gestopt. “Ik vroeg hem in vier talen wat hij aan het uitvreten was”, vertelde Kris een dag later.

“Pas toen ik hem in het Engels aansprak, merkte ik dat hij me min of meer begreep. Maar in de plaats van te antwoorden, stapte hij resoluut op me af, met een fles in de hand. Wetende dat ik een ferme tik op mijn hoofd riskeerde, besloot ik zelf te handelen. Judo, mijn vroegere passie, kwam daarbij goed van pas. Binnen de twee tellen had ik ’m tegen de grond gewerkt. Hij bleef beduusd zitten.”

Depressie

Ondertussen had zijn zoon de politie gebeld. Kris hield Adam S. in bedwang tot de agenten er waren en leverde hem dan in geschenkverpakking af. Tijdens zijn verhoor vertelde de Pool dat hij geen woning en geen werk had en in een depressie was beland.

“Ik dacht dat het om oud werkmateriaal ging omdat er een laagje stof op lag”, liet hij ook nog noteren. Hij kreeg een dagvaarding in snelrecht mee maar kwam dus niet voor zijn proces opdagen. Vonnis op 11 januari. (LSi)