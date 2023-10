Op heterdaad betrapt: jaar effectief gevraagd voor diefstallen uit wagens

Het Flex-politieteam van zone Spoorkin dat in de nacht van 5 op 6 augustus op patrouille was keek vreemd op in de Ieperse Steenweg in Veurne. Ze spotten er een man, die zijn hoofd door het raam van een wagen stak. U.E. bleek diverse diefstallen te hebben gepleegd en riskeert nu 1 jaar cel.

In de nacht van 5 op 6 augustus passeerde een politiepatrouille van zone Spoorkin langs de Ieperse Steenweg in het centrum van Veurne. “Daarbij zagen de inspecteurs hoe een man ‘s nachts in het donker zijn hoofd door het raam van een geparkeerde auto stak en duidelijk naar iets zocht”, sprak de procureur.

“Ze stopten en gingen kijken wat er aan de hand was. Er volgde een fouille bij U.E. en daarbij werden diverse waardevolle goederen aangetroffen. De man kon er geen zinnige uitleg voor geven. Uit onderzoek bleek dat hij die nacht ingebroken had in zes wagens. Drie daarvan lukten ook en daarbij kon hij spullen stelen. Ik vraag 1 jaar effectieve celstraf.”

Uit noodzaak

Volgens zijn advocaat pleegde U.E. de feiten uit noodzaak. “Hij had geen geld om eten te kopen en wou dat wel doen met de opbrengst van die spullen. U.E. vluchtte uit zijn land en vroeg hier internationale bescherming aan maar zijn dossier sleept al lange tijd aan. Intussen probeert hij wel al goed Nederlands te leren.” Hij gaf ook aan hier te willen blijven. Vonnis op 17 oktober. (JH)