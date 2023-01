Oostkampse landbouwer (78) achtervolgt dronken inbreker die na betrapping op de vlucht sloeg

Een landbouwerskoppel uit Oostkamp stond dinsdag voor de Brugse strafrechtbank voor het eerst terug oog in oog met de Portugees die vorig najaar op klaarlichte dag hun woning binnendrong. Het koppel kon de dronken man op heterdaad betrappen. Hij sloeg op de vlucht waarna de 78-jarige boer met zijn wagen de achtervolging inzette. “Veel tijd om bang te zijn had ik niet”.

Op 6 oktober vorig jaar beleefde een 75-jarige boerin uit de Nieuwburgstraat in Oostkamp de schrik van haar leven. Toen ze omstreeks 17 uur per fiets thuiskwam merkte ze dat er achteraan de woning een raampje was stuk geslagen. In het huis stond ze plots oog in oog met een inbreker, die twee boodschappentassen in de handen had. De vrouw probeerde de man tegen te houden maar die duwde haar aan de kant. Hierop kwam haar 78-jarige echtgenoot tussenbeide, maar ook hij kreeg een duw.

Achtervolging

De inbreker vluchtte te voet de straat op waarna de landbouwer met de wagen de achtervolging inzette. “Veel tijd om bang te zijn had ik niet”, doet de man het verhaal. “Die man was duidelijk dronken en in ons huis had hij zelfs nog een fles Porto soldaat gemaakt. Die gooide hij stuk op de grond. Tijdens zijn vlucht bleef hij vreemd genoeg gewoon op straat lopen, terwijl hij zich ook in de maïs had kunnen verschuilen.” Niet veel later kon de politie de dader inrekenen. Renato C., een 48-jarige Portugees had de buit nog bij zich: juwelen, geld, een laptop en een autosleutel.

Sinds zijn arrestatie zit de man in de cel. Onderzoek wees uit dat hij oor een aannemer werkte en met zijn collega’s in het nabije hotel ’t Roodhof verbleef. Die namiddag hadden ze heel wat bier en gin gedronken en wou C. nog iets halen in de nachtwinkel. Op dat moment besliste hij om in te breken in een woning. “Hij weet niet waarom hij dat deed, maar hij heeft veel spijt en wil zo snel mogelijk terug naar zijn hoogzwangere vriendin”, aldus zijn advocate, die aandrong op een straf met uitstel.

Schadevergoeding

Het landbouwerskoppel stelde zich burgerlijke partij in de zaak en vroeg een schadevergoeding van 5.271 euro. “We hebben bijna alles terug, behalve een dure ring van mijn moeder”, zucht de vrouw. “Die heeft ook een grote emotionele waarde.” De rechtbank doet uitspraak op 21 februari. (AFr)